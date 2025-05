Un général cambodgien souligne la solidarité indochinoise dans la lutte pour la libération nationale

La grande victoire du 30 avril 1975 témoigne de la valeur historique de l’amitié entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Elle constitue non seulement une victoire pour le Vietnam, mais aussi un triomphe partagé par toute la région indochinoise, a déclaré le général Sao Sokha, commandant de la gendarmerie et commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes (FARC), à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).