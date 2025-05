Le secrétaire général du PCV s'entretient avec le président azerbaïdjanais

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, le président Ilham Aliyev a chaleureusement salué la visite d'État du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, soulignant qu’il s’agissait de la première visite d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en Azerbaïdjan depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992.

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a affirmé que le Vietnam considérait l’Azerbaïdjan comme un partenaire important dans la région et souhaitait que les relations bilatérales continuent de se développer dans les temps à venir.

Les deux dirigeants se sont réjouis des réalisations obtenues dans les relations Vietnam - Azerbaïdjan depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a plus de 30 ans.

Des mesures pour promouvoir la coopération bilatérale

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé diverses mesures pour promouvoir une coopération substantielle, efficace et globale entre les deux pays. Il s’agit notamment de renforcer le rôle de coordination du Comité intergouvernemental pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, afin de promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l’industrie de transformation, la mécanique, la chimie ; de dynamiser la coopération dans les secteurs de l’énergie et du pétrole ; d’intensifier les échanges d’informations, de rechercher des opportunités d’investissement, de former les ressources humaines, et d’examiner les possibilités de coopération dans les énergies propres et renouvelables ; de favoriser les échanges et les liens entre les entreprises ; de promouvoir les investissements dans l’agriculture et de signer rapidement des accords sur la promotion et la protection des investissements, de valoriser le transport maritime et ferroviaire, et de renforcer la coopération décentralisée.

Le président Ilham Aliyev a exprimé le souhait de coopérer avec le Vietnam dans les domaines de la logistique, des ports maritimes, des chemins de fer, de l’aviation et des énergies renouvelables. Il a affirmé que l’Azerbaïdjan créerait des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes souhaitant y faire des affaires et investir.

Les deux dirigeants ont convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer la confiance politique mutuelle, et de mettre en œuvre efficacement l’Accord de coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du nouvel Azerbaïdjan. Ils ont également discuté de nombreuses mesures et grandes orientations visant à promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines, notamment l’économie, le commerce, l’énergie, la défense, la sécurité, l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples.

Le secrétaire général Tô Lâm et le président Ilham Aliyev ont souligné l’importance historique de l’adoption de la Déclaration commune sur l’établissement d’un partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan dans le cadre de cette visite, qui constituera une base pour renforcer fortement les relations bilatérales à l’avenir, en tirant parti de leurs atouts respectifs, au service des peuples des deux pays, de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

En échangeant sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont convenu de continuer à coopérer dans les forums multilatéraux, affirmant que le Vietnam était prêt à servir de passerelle pour renforcer la coopération de l’Azerbaïdjan avec les pays d’Asie du Sud-Est, tandis que l’Azerbaïdjan pourrait jouer un rôle de passerelle pour le Vietnam vers l’Asie centrale. Les deux parties ont souligné l’importance du règlement pacifique des désaccords sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies, et ont exprimé leur soutien à la position de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Photo : VNA/CVN

À l’issue de l’entretien, le secrétaire général Tô Lâm et le président Ilham Aliyev ont assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération et à l’adoption de la Déclaration commune sur l’établissement du partenariat stratégique Vietnam -Azerbaïdjan.

VNA/CVN