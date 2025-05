Vietnam et Slovaquie renforcent la coopération en matière de sécurité

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, les deux parties ont discuté des orientations visant à renforcer la collaboration entre le Vietnam et la Slovaquie, sur la base d'un accord de coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité signé en mars 2017 entre le ministère vietnamien de la Police et le ministère slovaque de l'Intérieur. Les principaux domaines de coopération comprennent la lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme, la cybercriminalité, la criminalité liée à la drogue, la criminalité financière, la traite des êtres humains et le crime organisé.

Les deux parties ont également exploré la possibilité de promouvoir les échanges de délégations entre les partenaires concernés et d'entamer des négociations sur des accords d'entraide judiciaire.

Le diplomate vietnamien a salué l'attention et la volonté de coopération du ministère slovaque. Il a affirmé que la Slovaquie comptait parmi les partenaires traditionnels du Vietnam et que la reconnaissance de la communauté vietnamienne en tant que minorité ethnique témoignait éloquemment de la considération du gouvernement et du peuple slovaques à l'égard de sa contribution dynamique à la société locale.

Le conseiller Ladislav Csemi a salué les propositions vietnamiennes et s'est dit disposé à recevoir des délégations du Vietnam en Slovaquie. Il a souligné l'importance de la coopération bilatérale face aux défis sécuritaires mondiaux actuels, ajoutant que les contributions de la communauté vietnamienne en Slovaquie constituaient un atout majeur pour le développement des relations entre les deux nations.

Forts de la grande amitié entre le Vietnam et la Slovaquie, et à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Pham Truong Giang et Ladislav Csemi ont convenu de maintenir des échanges réguliers et une coordination étroite. Leur objectif commun est de concrétiser pleinement le vaste potentiel de leur coopération bilatérale.

VNA/CVN