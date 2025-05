Le Vietnam et les États-Unis tiennent leur 13e dialogue sur la politique de défense

Le 13 e dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et les États-Unis s’est tenu jeudi 8 mai à Hanoï, sous la coprésidence du vice-ministre vietnamien de la Défense, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, et du secrétaire adjoint américain à la Défense par intérim , John Noh.

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a souligné l’importance du dialogue de cette année, qui se tenait à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis. Il a souligné les progrès constants du partenariat stratégique global bilatéral, qui continue de s’approfondir dans de nombreux domaines, dont la défense.

Les relations de défense entre les deux pays sont devenues de plus en plus solides et efficaces, s’appuyant sur les accords signés précédemment et les orientations des dirigeants des deux pays, a-t-il noté.

Il a souligné les résultats concrets obtenus lors des échanges et réunions entre délégations à tous les niveaux, des dialogues et des consultations, de la collaboration dans le secteur de la défense, de la formation militaire, des opérations de maintien de la paix des Nations unies et de la médecine militaire. Les deux parties ont également continué de se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux de défense, notamment dans le cadre de la Réunion des Ministres de la Défense de l’ASEAN Plus (ADMM+).

La coopération pour gérer les conséquences de la guerre demeure un point fort des relations entre le Vietnam et les États-Unis, bénéficie d’un engagement fort de la part des dirigeants des deux pays et est considérée comme une priorité dans les relations bilatérales, a déclaré le vice-ministre vietnamien de la Défense.

Il a salué l’annonce récente par les États-Unis d’un financement supplémentaire de 130 millions de dollars pour le projet de dépollution de la base aérienne de Biên Hoa, ce qui porte le total de l’aide américaine non remboursable à ce projet à 430 millions de dollars.

Les programmes de soutien aux Vietnamiens souffrant de handicaps liés à l’exposition à l’agent orange et à la dioxine ont également été renforcés. Parallèlement, l’effort conjoint pour retrouver les soldats américains portés disparus au combat continue de porter ses fruits. Depuis le dernier dialogue, les deux parties ont mené quatre missions de recherches conjointes et unilatérales, qui ont permis le rapatriement de huit restes présumés liés au personnel américain.

Depuis août 2024, avec le soutien de l’université Harvard, les deux pays ont restitué conjointement 43 lots d’effets personnels de guerre aux familles de soldats vietnamiens tombés au combat.

Dans les années à venir, les deux parties continueront de promouvoir leur coopération, en se concentrant sur l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, le maintien des mécanismes de dialogue et de consultation existants et le développement de la collaboration dans des domaines tels que la formation du personnel, la médecine militaire et les opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Elles se sont également engagées à continuer de se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux de défense, contribuant ainsi à affirmer le rôle central de l’ASEAN et à contribuer à la paix, à la stabilité et au développement communs.

Le ministère vietnamien de la Défense a également accueilli favorablement la venue de militaires américains venant étudier le vietnamien à l’Académie des sciences militaires et suivre les cours destinés aux responsables internationaux de la défense à l’Académie de défense nationale.

Concernant la coopération pour faire face aux conséquences de la guerre, le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a déclaré que le Vietnam espérait que toutes les activités de coopération se poursuivraient conformément à la feuille de route convenue.

Il a proposé d’intensifier la communication afin de sensibiliser l’opinion publique, au niveau tant national qu’international, à la collaboration entre le Vietnam et les États-Unis dans ce domaine hautement humanitaire et humaniste, qui a permis aux deux pays de "tourner la page sur le passé et d’ouvrir un avenir de paix, de coopération et de développement".

Lors du dialogue, les deux parties ont également abordé certaines questions régionales et mondiales d’intérêt commun. Le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a souligné la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, ainsi que sa volonté de coopérer avec les pays et les organisations pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le Vietnam soutient le règlement de tous les différends par des mesures pacifiques, conformément au droit international, a-t-il déclaré, affirmant qu’il persiste dans sa politique de défense des "Quatre non" : ne pas participer à des alliances militaires, ne pas s’affilier à un pays pour agir contre un autre, ne pas permettre à des pays étrangers d’établir des bases militaires ou d’utiliser le territoire vietnamien pour contrer d’autres pays, et ne pas recourir à la force ni menacer de recourir à la force dans les relations internationales.

Concernant la question de la Mer Orientale, il a souligné la position constante du Vietnam, qui s’attache à respecter les pratiques et le droit internationaux, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, à adhérer à la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à œuvrer pour la finalisation rapide d’un Code de conduite (COC) substantiel et efficace.

Le secrétaire adjoint américain à la Défense par intérim, John Noh, a réaffirmé la haute estime de son pays pour le rôle du Vietnam dans la région et a exprimé le souhait d’approfondir la coopération avec les pays de la région, dont le Vietnam, pour la paix, la stabilité et le développement, tant à l’échelle régionale qu’internationale. Rappelant l’appel téléphonique de février 2025 entre les deux ministres de la Défense, il a noté que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, avait réitéré le soutien de Washington à un Vietnam prospère et indépendant.

John Noh a ajouté que les États-Unis soutiennent fermement le règlement des conséquences de la guerre et apprécient grandement les résultats de la coopération obtenus jusqu’à présent. Il a décrit ces efforts comme une preuve de la bonne volonté des États-Unis et de leur volonté de promouvoir un engagement constructif et pacifique avec le Vietnam.

Il a exprimé l’espoir qu’à l’avenir, les deux parties mettront en œuvre efficacement la Déclaration de vision commune actualisée entre le Vietnam et les États-Unis sur la coopération en matière de défense, signée en septembre 2024, et développeront leur collaboration dans les domaines d’intérêt commun.

À l’issue du dialogue, les deux parties ont signé le compte rendu officiel du 13e Dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et les États-Unis et ont échangé des souvenirs de guerre. Une lettre du ministre vietnamien de la Défense à son homologue américain a également été présentée, exprimant la haute appréciation des progrès réalisés dans les relations bilatérales en matière de défense et appelant le Département américain de la défense à soutenir les négociations commerciales et tarifaires entre les deux pays.

