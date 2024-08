Appel aux États-Unis à s'orienter vers une reconnaissance rapide du statut d'économie de marché du Vietnam

Dans l'esprit du partenariat stratégique intégral, le Vietnam demande aux États-Unis de continuer à mettre en œuvre leur engagement en faveur d'une coordination large, forte et constructive et de s’orienter vers une reconnaissance rapide du statut d'économie de marché du Vietnam.

>> Arguments en faveur du Vietnam

>> Le Vietnam a une économie de marché

>> Le Vietnam regrette que le DAC n'ait pas reconnu le pays comme une économie de marché

C’est ce qu’a déclaré le 3 août la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à des questions de correspondants sur la réaction du Vietnam face au fait que le Département américain du Commerce continue d'identifier le Vietnam comme une économie non marchande.

Pham Thu Hang a affirmé que "nous sommes déçus que le Département américain du Commerce continue de considérer le Vietnam comme une économie non marchande".

Bien que reconnaissant de nombreux changements positifs dans l'économie vietnamienne ces derniers temps, cette décision ne reflète pas pleinement les grands efforts et les grandes réalisations du Vietnam dans l’édification et le développement d'une économie de marché reconnus par la communauté internationale, a-t-elle souligné.

Ces derniers temps, les agences et les entreprises vietnamiennes se sont activement coordonnées avec le Département américain du Commerce pour fournir de nombreux arguments convaincants affirmant que l'économie vietnamienne répond pleinement aux 6 critères d'économie de marché selon la loi américaine, a-t-elle rappelé.

Cela est également soutenu par de nombreuses associations, entreprises et experts américains et internationaux, a-t-elle ajouté.

En fait, à ce jour, 72 pays ont reconnu le statut d’économie de marché du Vietnam. Les organisations internationales ont reconnu les progrès remarquables de l'économie vietnamienne. En parallèle, le Vietnam a participé à de nombreux accords de libre-échange (ALE) de grande qualité, a-t-elle indiqué.

Les organes compétents vietnamiens continueront à se coordonner étroitement avec les partenaires américains pour garantir que les relations économiques et commerciales bilatérales continuent de se développer de manière stable et harmonieuse, apportant des avantages pratiques aux entreprises et aux citoyens des deux pays, a-t-elle affirmé.

