Rapport sur les documents présentés au XIVe Congrès national du Parti

Lors de la séance d’ouverture du XIV e Congrès national du Parti, Tô Lâm, secrétaire général du Parti et chef de la sous-commission chargée des documents, a présenté le rapport du Comité central du XIII e mandat sur les documents présentés au XIV e Congrès national du Parti. L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a l’honneur d’en présenter l’intégralité.

>> Discours d’ouverture du XIVe Congrès national du Parti

>> XIVᵉ Congrès national du Parti : bâtir une classe ouvrière moderne et forte dans une nouvelle ère

>> XIVe Congrès national du Parti : élan de solidarité internationale

>> XIVᵉ Congrès national du Parti : des décisions stratégiques pour l’avenir de la nation

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du 20 janvier, le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est solennellement ouvert au Centre national des conférences, dans la capitale de Hanoï.

RAPPORT SUR LES DOCUMENTS PRÉSENTÉS AU XIVe CONGRÈS NATIONAL DU PARTI COMMUNISTE DU VIETNAM

Honorables membres du Présidium du Congrès,

Mesdames et Messieurs les invités distingués,

Chers camarades délégués du Congrès.

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam est un événement politique d’une importance exceptionnelle pour l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée ; il constitue un jalon ouvrant une nouvelle étape de développement du pays dans un contexte, une configuration et avec des objectifs nouveaux ; il est le Congrès de la volonté d’autonomie stratégique, d’autonomie, de résilience, de la fierté nationale, de l’aspiration à s’élever, ainsi que de la confiance inébranlable dans la voie choisie par le Parti, le Président Hô Chi Minh et notre peuple.

Le XIVe Congrès se tient à un moment historique d’une profonde signification : l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée est uni et solidaire, résolument déterminé à avancer fermement vers deux objectifs stratégiques : le centenaire du pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam (1930-2030) et le centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui la République socialiste du Vietnam (1945-2045). De là découlent des exigences claires : regarder la vérité en face et évaluer correctement la situation ; être résolus à renouveler la pensée, à perfectionner les institutions et à renforcer la capacité de gouvernance nationale ; agir avec vigueur, détermination, esprit de rupture et efficacité, pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, riche et puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant résolument vers le socialisme.

Le système des projets de documents soumis au Congrès comprend : le projet de Rapport politique du Comité central du Parti du XIIIe mandat ; le projet de Rapport de synthèse sur certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de Renouveau selon l’orientation socialiste au Vietnam au cours des 40 dernières années ; le projet de Rapport de bilan de 15 années de mise en œuvre des Statuts du Parti (2011-2025) et les propositions ainsi que les orientations relatives à leur révision et à leur complément. Parmi ces documents, le projet de Rapport politique intègre de manière cohérente trois rapports (le Rapport politique, le Rapport socio-économique et le Rapport de bilan du travail d’édification du Parti) pour former un ensemble unifié, complet, clairement structuré autour des priorités essentielles, concis, facile à comprendre, à mémoriser et à mettre en œuvre.

Photo : VNA/CVN

Le programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès constitue une "percée" par rapport aux congrès précédents, en identifiant clairement les "acteurs, le calendrier, les ressources et la finalité" de la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès.

Agissant sur mandat de la 15ᵉ plénum du Parti du XIIIe mandat, le Bureau politique propose au Congrès d’adopter l’orientation visant à procéder au bilan de 100 ans de direction de la Révolution vietnamienne par le Parti communiste du Vietnam (1930-2030), ainsi qu’à définir les orientations de développement du pays pour les 100 années suivantes (2030-2130) ; et à dresser le bilan de 40 ans de mise en œuvre du Programme pour l’édification du pays durant la période de transition vers le socialisme.

Le processus de préparation des Documents a été mené de manière approfondie, rigoureuse, étroitement structurée, scientifique et moderne ; il hérite des acquis les plus précieux des congrès précédents, demeure fermement attaché aux systèmes de points de vue de nature principielle, tout en affirmant clairement un renouvellement vigoureux de la pensée sur le développement, étroitement arrimé à la réalité, dans le respect des lois objectives ; chaque appréciation, chaque objectif et chaque solution procèdent de la pratique. En particulier, ces Documents posent des exigences d’action claires : joindre la parole aux actes ; définir avec précision les objectifs, les missions et les solutions ; lier la responsabilité aux résultats ; associer les percées à la durabilité ; lier la discipline de mise en œuvre à la satisfaction du peuple.

Au cours du processus de finalisation des Documents, le Comité central du Parti, le Bureau politique et le Secrétariat ont accordé une importance toute particulière à la valorisation de l’intelligence collective, à l’élargissement de la démocratie et à l’écoute approfondie des voix des membres du Parti, du peuple, de la communauté des intellectuels, des scientifiques, des entrepreneurs, des artistes et hommes de lettres, des cadres, officiers et soldats des forces armées ainsi que de nos compatriotes vivant à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Les projets de Documents ont été largement débattus au sein de l’ensemble du Parti, rendus publics sur les médias, et ont fait l’objet de consultations auprès des députés de l’Assemblée nationale, du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques, ainsi que des différentes couches de la population, sous de multiples formes variées.

En l’espace d’un seul mois, près de 5 millions de cadres, membres du Parti, habitants qui ont adressé 14 millions d'avis aux Sous-commissions chargées des Documents ; elles ont été soigneusement sélectionnées et sérieusement prises en compte, contribuant à l’élaboration d’un Rapport politique qui constitue la cristallisation de l’intelligence et de la force du peuple, l’harmonie entre la volonté du Parti et l’adhésion du peuple ; il est véritablement une "torche qui éclaire la voie" et un "guide d’action" pour l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée.

L’intégralité des Rapports a été transmise aux délégués participant au Congrès. Au nom du Comité central du Parti du XIIIe mandat, je vais présenter un rapport en mettant l’accent sur certains contenus essentiels et les points nouveaux des projets de documents, afin que le Congrès les examine, en débatte et rende ses décisions.

I – EMPREINTE DU XIIIe MANDAT : CAPACITÉ, ENVERGURE, FERMETÉ ET STABILITÉ

Le XIIIe mandat s’est déroulé dans des conditions particulières, marquées par l’imbrication de nombreuses difficultés et le chevauchement de multiples défis : catastrophes naturelles, tempêtes et inondations, épidémies ; risques sécuritaires traditionnels et non traditionnels ; concurrence stratégique intense ; perturbations et ruptures de chaînes d’approvisionnement, de l’énergie et de l’alimentation ; ainsi que des problèmes internes accumulés au fil de nombreuses années. Dans ce contexte où "l’épreuve révèle l’or et l’adversité éprouve la force", notre Parti a fait preuve de fermeté et de capacité en matière de direction et d’exercice du pouvoir, de combativité et d’esprit de solidarité et d’unité ; il a affirmé une volonté et une aspiration au développement, à la construction de l’avenir, une pensée rénovatrice et une action résolue. L’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée a uni ses efforts et ses cœurs pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès, obtenant de nombreux résultats très importants, globaux et de nature à créer des percées, avec de multiples points saillants, et réalisant pour l’essentiel les principaux objectifs fixés.

L’économie de notre pays a surmonté de nombreux défis et difficultés, maintenu la stabilité macroéconomique et conservé une dynamique de croissance soutenue ; ses potentialités, sa résilience et sa capacité d’adaptation ont été renforcées, créant des bases solides et des marges de manœuvre importantes pour un développement plus rapide et plus durable dans la période à venir.

Photo : VNA/CVN

De nombreuses décisions stratégiques à caractère de percée ont été mises en œuvre avec détermination. En particulier, la révolution en matière de renouveau, de réorganisation et de rationalisation de l’appareil organisationnel et des unités administratives a atteint ses objectifs stratégiques ; elle marque une évolution majeure de la pensée en matière de gouvernance nationale et ouvre de nouveaux espaces de développement, au service de l’avenir à long terme du pays. La lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines a été menée avec fermeté, persévérance, de manière synchronisée, globale et exhaustive, obtenant de très importants résultats, consolidant la confiance du peuple et renforçant la discipline. Le développement humain, culturel et social a enregistré de nombreux progrès ; les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population ont continué de s’améliorer sans cesse ; la force du peuple et le grand bloc d’union nationale ont été valorisés ; le consensus social a été renforcé et consolidé.

L’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du pays, ainsi que l’environnement de paix, ont été fermement préservés ; la stabilité politique et sociale a été maintenue ; la défense, la sécurité, l’ordre et la sûreté sociale ont été assurés ; les relations extérieures et l’intégration internationale ont été élargies, rehaussées et approfondies. La position et le prestige du pays sur la scène internationale n’ont cessé de s’accroître. Le Vietnam est aujourd’hui un point lumineux, largement salué par la communauté internationale pour sa sécurité et sa stabilité sociale, ainsi que pour ses percées en matière de pensée, de vision et de méthodes nouvelles dans la direction et la gouvernance du développement.

Les résultats globaux du XIIIe mandat continuent d’affirmer le rôle dirigeant et le prestige sans cesse renforcés du Parti ; la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le régime s’est consolidée de manière toujours plus solide, créant des prémices importantes pour que le pays entre dans une nouvelle phase de développement avec un nouvel élan, une nouvelle détermination et de nouvelles aspirations.

La stature, le potentiel, la position et le prestige international dont jouit aujourd’hui le pays sont le fruit de la convergence et de la cristallisation de traditions culturelles millénaires de construction et de défense de la Nation ; ils sont le résultat de 96 années d’édification et de développement du pays sous la direction du Parti ; l’aboutissement de 40 années de Renouveau ; le produit d’un processus continu de renouvellement de la pensée de direction, fondé sur le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh ; ils découlent aussi des sacrifices désintéressés de nombreuses générations de combattants révolutionnaires, de militants communistes, ainsi que de compatriotes et de camarades qui se sont dévoués au travail et à la production, ont combattu avec bravoure et se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, pour le bonheur du peuple et pour le socialisme ; ils procèdent de la force du grand bloc d’union nationale ; ils constituent une expression vivante de la volonté tenace, de l’esprit créatif et du patriotisme ardent du peuple vietnamien tout au long du processus de développement. Le XIIIe mandat continue de confirmer une grande leçon : face aux "vagues déchaînées et aux vents violents", voire aux "tempêtes", ce qui est décisif, c’est une fermeté politique solide et inébranlable, la volonté d’unité, la force de la grande union nationale, les méthodes d’organisation de la mise en œuvre, la discipline et l’ordre, ainsi que le lien indissoluble entre le Parti et le peuple.

Nous avons le droit de nous réjouir et d’être fiers des résultats importants et marquants obtenus. Mais cette fierté doit se traduire par un sens accru des responsabilités et par une motivation renforcée à aller de l’avant ; il ne saurait être question de "nous endormir sur nos lauriers". Nous avons fait preuve de franchise en mettant en lumière les limites, les faiblesses et les goulets d’étranglement qu’il convient de s’attacher à lever : des insuffisances institutionnelles, des contraintes en matière de ressources et d’infrastructures ; des lacunes dans l’organisation de la mise en œuvre ainsi que dans la discipline et l’ordre ; jusqu’à la situation d’une partie des cadres qui ne répond pas encore aux exigences ; sans oublier de nombreux problèmes sociaux, environnementaux et liés aux conditions de vie de la population, qui demeurent préoccupants… Identifier correctement pour apporter des solutions justes, agir de manière appropriée. La question la plus importante à l’heure actuelle est d’opérer un passage résolu à l’action, de traiter efficacement les limites, les goulets d’étranglement et les blocages, et de libérer toutes les ressources afin de développer le pays.

En revenant sur 40 années de Renouveau, marquées par des réalisations majeures à portée historique, auxquelles le XIIIe mandat a apporté des contributions particulièrement remarquables, nous disposons de bases pleinement solides pour affirmer que la ligne de Renouveau de notre Parti est entièrement juste, conforme à la réalité vietnamienne et aux tendances de développement de l’époque. Notre ligne de Renouveau affirme clairement que le peuple est au centre et le sujet de l’œuvre révolutionnaire ; elle demeure fermement attachée à l’objectif de l’indépendance nationale étroitement liée au socialisme ; elle s’attache de manière cohérente à l’édification et au perfectionnement des trois piliers fondamentaux : l’économie de marché à orientation socialiste - l’État de droit socialiste - la démocratie socialiste.

De la pratique de la direction de la révolution à quatre décennies de Renouveau, nous tirons cinq leçons d’expérience précieuses :

Premièrement, demeurer fermement attachés au marxisme-léninisme et à la pensée de Hô Chi Minh, et les appliquer et développer de manière créative ; demeurer fermement attachés à l’objectif de l’indépendance nationale étroitement liée au socialisme, à la ligne de Renouveau du Parti, ainsi qu’aux principes d’organisation et de fonctionnement du Parti ; prendre le développement comme fondement de la stabilité et la stabilité comme condition d’un développement durable ; améliorer sans cesse le niveau de vie de la population ; garantir au plus haut degré les intérêts nationaux ; préserver fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale, protéger la Patrie de manière précoce et à distance ; s’engager de façon proactive et active dans une intégration profonde à la politique mondiale, à l’économie internationale et à la civilisation humaine, en combinant la force de la nation avec la force de l’époque.

Deuxièmement, préserver fermement et renforcer le rôle de direction et de gouvernance ainsi que la capacité de combat du Parti constitue le facteur décisif de toutes les victoires. Construire et rectifier un Parti et un système politique intègres et solides ; mettre en place un appareil organisationnel rationalisé, performant, efficient et efficace ; mener avec fermeté et persévérance la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines ; bâtir un contingent de cadres, en particulier au niveau stratégique, doté de qualités morales, de compétences et de prestige, à la hauteur des missions confiées, tout en accordant une attention particulière à la construction d’un contingent de cadres de base proches du peuple, au service du peuple, capables d’accomplir pleinement leurs missions. Valoriser la responsabilité et le rôle d’exemplarité des cadres et des membres du Parti, en particulier des dirigeants.

Troisièmement, assimiler profondément et mettre en œuvre de manière intégrale le point de vue selon lequel « le peuple est la racine », en valorisant le rôle de sujet et la position centrale du peuple. Renforcer, consolider et promouvoir la force du peuple et du grand bloc d’union nationale. Faire réellement confiance au peuple, respecter et promouvoir son droit de maîtrise ; mettre en pratique le principe : "le peuple sait, le peuple débat, le peuple agit, le peuple contrôle, le peuple supervise, le peuple bénéficie". Resserrer les liens étroits entre le Parti et le peuple, s’appuyer sur le peuple pour édifier le Parti et le système politique. Prendre la satisfaction et la confiance des citoyens et des entreprises, ainsi que l’efficacité du travail, comme critères d’évaluation des cadres.

Photo : VNA/CVN

Quatrièmement, s’ancrer étroitement dans la réalité et prévoir correctement la situation ; adopter des réponses politiques proactives, flexibles, opportunes et appropriées ; assurer une direction, une conduite, une gestion et une organisation de la mise en œuvre résolues, avec des priorités et des axes clairement définis ; opérer une répartition, une décentralisation et une délégation de pouvoirs précises, en définissant clairement les personnes responsables, les tâches, les responsabilités, les compétences, les délais et les résultats ; exercer un contrôle et une supervision rigoureux ; améliorer la qualité des institutions ; lever les goulets d’étranglement, libérer et utiliser efficacement toutes les ressources au service de l’édification et du développement du pays ainsi que de la défense de la Patrie.

Cinquièmement, renouveler sans cesse la pensée, en particulier la pensée stratégique ; faire preuve de cohérence et de fermeté sur le plan stratégique, tout en étant souple et flexible sur le plan tactique ; respecter les lois objectives ; prévenir et combattre les dérives de subjectivisme, de volontarisme, de dogmatisme, d’opportunisme et de conservatisme…

III - LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RÉDACTION DE DOCUMENTS : UN ESPRIT OUVERT, SCIENTIFIQUE ET ORIENTÉ VERS L’ACTION

Premièrement : faire preuve d’un attachement absolu à la ligne du Parti ; application et développement créatif du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh ; héritage et valorisation de la tradition de Mille ans de civilisation de la nation, ainsi que des acquis et de l’intelligence collective de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée sur la voie de l’édification, du développement du pays et de la défense de la Patrie vietnamienne socialiste.

Deuxièmement : Les documents ont été élaborés selon la ligne directrice suivante : étroitement arrimés à la réalité, respectueux des lois objectives, cristallisant l’intelligence collective et reflétant fidèlement les aspirations et les attentes du Peuple. Chaque évaluation, chaque objectif et chaque solution ont fait l’objet d’études approfondies et d’une sélection rigoureuse, partant de la pratique ; l’efficacité et la faisabilité étant considérées comme des critères essentiels.

Troisièmement : Les documents traduisent clairement un renouvellement vigoureux de la pensée sur le développement : la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont identifiées comme moteurs centraux ; des institutions modernes et des ressources humaines de haute qualité constituent les fondements ; le développement vert, durable et efficace, l’économie circulaire et l’adaptation au changement climatique sont des exigences impératives ; l’efficacité de l’utilisation des ressources et la haute productivité du travail servent d’indicateurs de la qualité de la croissance.

Quatrièmement : Les documents mettent un accent particulier sur l’organisation de la mise en œuvre. De nombreuses orientations et décisions justes peuvent rester "sur le papier" si l’exécution est lente, inefficace ou "déviée" lors du déploiement. C’est pourquoi les documents placent au cœur de leurs priorités la conception de programmes d’action, de mécanismes de contrôle, de supervision et d’évaluation des résultats ; les données, les indicateurs et les retours du peuple étant considérés comme des bases importantes pour l’ajustement des politiques et la détermination des responsabilités.

Cinquièmement : Les documents valorisent l’exemplarité des cadres et des membres du Parti, en particulier des dirigeants ; soulignent l’exigence de préserver la discipline du Parti et l’ordre juridique de l’État ; persévèrent dans la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives ; tout en construisant un environnement propice à l’innovation, à la création de dynamiques de développement, protégeant ceux qui osent penser, agir et assumer leurs responsabilités pour l’intérêt général, afin d’édifier une société disciplinée, saine, civilisée, sûre, garante de la sécurité sociale, de la sécurité et du développement.

Photo : VNA/CVN

III - OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT POUR LA PÉRIODE 2026-2030 ET VISION À L’HORIZON 2045 : GRANDE AMBITION, DÉMARCHE ASSURÉE

Le devise du Congrès : "Unité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement", constitue à la fois un appel mobilisateur et un impératif de responsabilité devant l’histoire. Sous la glorieuse bannière du Parti, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée unissent leurs forces et leurs volontés, résolus à se renouveler et à agir avec détermination pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, riche et puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant fermement vers le socialisme.

Le thème du XIVᵉ Congrès nous exige d’être plus unis, plus disciplinés et plus créatifs ; tout en restant modestes dans l’apprentissage, attentifs à l’écoute et capables de nous remettre en question afin de nous perfectionner et de progresser sans cesse. Le XIVᵉ Congrès assume la responsabilité historique de définir des décisions à caractère de « tremplin » pour la mise en œuvre réussie des deux objectifs stratégiques centenaires du pays.

L’Objectif général consiste à maintenir un environnement de paix et de stabilité ; à développer rapidement et durablement le pays ; à améliorer et à élever de manière globale le niveau de vie de la population ; à affirmer l’autonomie stratégique, l’autosuffisance, la confiance et l’élan dans la nouvelle ère de la nation ; à réaliser avec succès l’objectif consistant, d’ici 2030, à devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur ; et à concrétiser la vision à l’horizon 2045 de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé, un Vietnam socialiste pacifique, indépendant, démocratique, riche et puissant, prospère, civilisé et heureux.

L’effort vise à atteindre un taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) de 10% ou plus pour la période 2026-2030 ; le PIB par habitant devrait s’élever à environ 8.500 dollars par an d’ici 2030.

Afin de réaliser les objectifs de développement du pays pour la période à venir, cinq grandes orientations directrices sont définies :

Premièrement : Maintenir fermement le système de principes directeurs relatifs au rôle dirigeant du Parti, au marxisme-léninisme, à la pensée de Hô Chi Minh et à la ligne du Renouveau, tout en les complétant et en les perfectionnant continuellement en adéquation avec la réalité ; promouvoir l’autonomie stratégique, établir un nouveau modèle de développement, considérer le développement comme fondement de la stabilité et la stabilité comme levier du développement rapide et durable, de l’amélioration du niveau de vie et du bonheur du Peuple, et de la défense résolue de la Patrie vietnamienne socialiste.

Deuxièmement : Identifier précocement et saisir pleinement tous les avantages et opportunités, surmonter toutes les difficultés et défis ; combiner de manière étroite et synchronisée les missions suivantes : le développement économique et social et la protection de l’environnement comme axe central ; l’édification du Parti comme tâche clé ; le développement de la culture et de l’être humain comme fondement ; le renforcement de la défense et de la sécurité, ainsi que la promotion des affaires étrangères et de l’intégration internationale comme priorités essentielles et permanentes.

Troisièmement : Éveiller vigoureusement la tradition patriotique, l’aspiration au développement, l’esprit de solidarité, la volonté d’autonomie, de confiance, d’autosuffisance et de résilience, ainsi que la fierté nationale ; valoriser la force de la culture et de l’être humain en tant que ressources endogènes et moteurs du développement. Parachever de manière cohérente les institutions en faveur d’un développement rapide et durable ; lever les goulots d’étranglement et obstacles ; libérer et dynamiser les forces productives et toutes les ressources. Mettre en place un nouveau modèle de croissance ; mettre en œuvre de façon synchronisée la transformation numérique, la transition verte et la transition énergétique ; élever la qualité des ressources humaines ; attirer et valoriser les talents, développer de nouvelles forces productives.

Quatrièmement : Mettre en valeur la force, la résilience et l’intelligence de l’être humain vietnamien, du grand bloc d’unité nationale et du consensus populaire ; conjuguer la force nationale avec celle de l’époque ; protéger de manière proactive, résolue et persistante l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale ; défendre la Patrie de manière précoce et à distance. Assurer une articulation étroite et harmonieuse entre le développement économique, culturel, social et environnemental et le renforcement de la défense et de la sécurité, tout en améliorant l’efficacité des activités extérieures et de l’intégration. Garantir et défendre au plus haut niveau les intérêts nationaux et ethniques sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies.

Cinquièmement : Renforcer l’édification et la rectification du Parti et du système politique afin qu’ils soient globalement intègres et solides ; préserver l’unité et la cohésion ; assurer le fonctionnement fluide, synchronisé et efficace du nouvel appareil organisationnel ; améliorer la capacité de direction, d’exercice du pouvoir et de combat du Parti, ainsi que la capacité de gestion, de gouvernance et de création de dynamiques de développement de l’État ; élever sans cesse la qualité du contingent de cadres et de membres du Parti, véritablement exemplaires par leur fermeté politique, leurs qualités, leurs compétences et leur crédibilité. Resserrer les liens étroits entre le Parti, l’État et le Peuple ; promouvoir la démocratie socialiste et le droit de maîtrise du Peuple ; renforcer le contrôle du pouvoir ; lutter avec fermeté et persévérance contre la corruption, le gaspillage, les dérives négatives, ainsi que les phénomènes d’"auto-évolution" et d’"auto-transformation" au sein même des rangs.

Photo : VNA/CVN

IV - HUIT AXES TRANSVERSAUX POUR LA MISE EN ŒUVRE CONCENTRÉE DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES

Afin de concrétiser les objectifs susmentionnés, le Rapport politique définit 12 grandes orientations, 6 missions prioritaires et 3 percées stratégiques. Le programme d’action a précisé les tâches susceptibles d’être mises en œuvre immédiatement. L’esprit fondamental est condensé en huit contenus essentiels, exprimant clairement l’exigence suivante : choisir juste – déployer rapidement – agir jusqu’au bout – mesurer par les résultats.

Premièrement : Perfectionner les institutions du développement et l’État de droit socialiste : prendre l’exécution comme critère d’évaluation.

Les institutions constituent le "goulet d’étranglement des goulets d’étranglement", mais aussi la "percée des percées". Il convient de poursuivre le perfectionnement synchronisé des institutions du développement, de lever les obstacles, de libérer les ressources et de créer de nouveaux moteurs de croissance. Construire l’État de droit socialiste du Vietnam, du peuple, par le peuple et pour le peuple, sous la direction du Parti. Renouveler vigoureusement les modes de gouvernance du développement national dans un sens moderne, transparent et fondé sur une forte responsabilité de reddition de comptes ; promouvoir la décentralisation et la délégation de pouvoirs associées au contrôle du pouvoir ; renforcer la discipline et l’ordre administratifs ; édifier une fonction publique professionnelle, intègre et au service.

Éliminer résolument le mécanisme du "demander-accorder", réduire au maximum les procédures administratives ; accélérer la numérisation intégrale, de bout en bout, et l’interconnexion des données. Prendre le temps et les coûts supportés par les citoyens et les entreprises comme critères d’évaluation de la qualité des réformes ; garantir un environnement d’investissement et d’affaires sûr, transparent et fondé sur une concurrence saine.

Parallèlement aux réformes, il est nécessaire d’instaurer la discipline de l’État de droit et la discipline de l’exécution. Il faut impérativement remédier aux situations suivantes : "des lois justes mais difficiles à appliquer", "des textes adoptés à l’Assemblée nationale mais bloqués à la base", "une ardeur au sommet et une inertie à la base", "beaucoup de paroles, peu d’actions", "des décisions correctes mais une mise en œuvre lente", sources de gaspillage de ressources et d’érosion de la confiance du Peuple. En même temps, il convient de concevoir des mécanismes de contrôle du pouvoir afin que celui-ci s’exerce toujours dans le cadre de la loi, de l’éthique, de la culture, des traditions nationales et de la confiance du peuple.

Deuxièmement : Mettre en place un nouveau modèle de croissance : économie du savoir, économie numérique, économie verte et économie circulaire.

La croissance doit être rapide mais durable. Perfectionner les schémas directeurs nationaux, régionaux, sectoriels et locaux. Accorder une importance primordiale à la qualité de la croissance sur la base de normes techniques élevées, conformes aux standards internationaux de qualité. Garantir une comptabilité économique rigoureuse. La croissance doit reposer principalement sur la productivité, la qualité, l’efficacité et l’innovation, tout en réduisant progressivement la dépendance à l’exploitation des ressources naturelles et à la main-d’œuvre à bas coût. Développer de manière synchronisée l’industrie, l’agriculture et les services le long des chaînes de valeur ; former de puissants pôles de croissance, des régions économiques clés, des zones urbaines et des zones économiques spéciales de nouvelle génération à l’échelle régionale et mondiale.

Construire un centre financier international, des centres de services et de tourisme de haute qualité ; de grands centres logistiques associés aux ports maritimes, aux aéroports de transit international, aux grands postes-frontières internationaux modernes et hautement automatisés ; renforcer l’autonomie technologique et la résilience des chaînes d’approvisionnement dans les secteurs stratégiques.

La transition verte et la transition énergétique doivent être mises en œuvre avec détermination et méthode, en lien avec la sécurité énergétique, la sécurité environnementale et les exigences de compétitivité. Développer l’économie circulaire, utiliser efficacement les ressources ; encourager les entreprises à innover technologiquement et à élever leurs standards ; s’adapter de manière proactive aux nouvelles normes du commerce et de l’investissement mondiaux.

Valoriser pleinement les fonctions et le rôle des différents secteurs économiques : l’économie d’État joue un rôle moteur dans la stabilité macroéconomique, les grands équilibres, l’orientation stratégique et l’entraînement ; l’économie privée constitue l’un des moteurs les plus importants de l’économie, avec la création d’un environnement d’affaires favorable, la garantie des droits de propriété et de la liberté d’entreprendre ; encourager les entreprises nationales à se renforcer et à acquérir une compétitivité internationale ; intégrer le savoir et la technologie dans la production et les activités économiques.

Troisièmement : Science et technologie, innovation et transformation numérique : moteur central du développement.

La science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique doivent véritablement devenir les moteurs clés de la croissance ; le fondement de l’amélioration de la productivité et de la compétitivité ; des outils pour renforcer l’efficacité de la gouvernance, l’autonomie nationale et la garantie de la défense et de la sécurité ; ainsi que des moyens de créer de nouveaux modèles économiques, de nouveaux emplois et de nouvelles valeurs ajoutées.

Mettre l’accent sur le développement des technologies stratégiques. Promouvoir une transformation numérique nationale globale, en commençant par le perfectionnement des infrastructures numériques et des données numériques ; construire un gouvernement numérique, une économie numérique, une société numérique et une citoyenneté numérique ; garantir la cybersécurité et la sécurité des données ; intensifier l’application et la diffusion des compétences numériques, réduire la fracture numérique ; créer des environnements d’expérimentation, encourager l’innovation et protéger la créativité. Développer des écosystèmes d’innovation étroitement liés aux entreprises, aux instituts de recherche et aux universités ; intégrer la science et la technologie dans chaque secteur, chaque domaine, chaque localité et chaque entreprise.

Pour réaliser une percée technologique, il faut partir de l’être humain et des mécanismes. Il ne saurait être question de subjectivisme ou de volontarisme. Il convient de mettre en place des mécanismes de valorisation des talents ; des mécanismes d’évaluation fondés sur les produits ; des mécanismes financiers flexibles ; des mécanismes de partenariat public-privé ; des mécanismes de commande de missions scientifiques en adéquation avec les exigences du développement. La science et la technologie doivent pénétrer la vie quotidienne, servir la population, accroître la productivité du travail, réduire les coûts sociaux et stimuler la croissance économique.

Quatrièmement : Culture et être humain : fondement spirituel de la société, force endogène, ressource et moteur du développement national.

Le développement durable doit avant tout s’appuyer sur l’être humain et la culture. Il est nécessaire d’édifier et de mettre en œuvre de manière cohérente le système de valeurs nationales, le système de valeurs culturelles, le système de valeurs familiales et les normes de l’être humain vietnamien, en adéquation avec les exigences de la nouvelle phase de développement ; d’éveiller l’esprit patriotique, la volonté d’autonomie et l’aspiration à l’élévation ; de cultiver la bienveillance, la solidarité, l’intégrité, la responsabilité et la discipline ; de créer un environnement culturel sain, progressiste et civilisé au sein de la famille, de l’école, de la communauté et dans l’espace numérique.

Les politiques sociales doivent viser l’inclusion, l’équité, l’efficacité et la durabilité ; garantir le bien-être social; réaliser des percées dans le développement de l’éducation et de la formation ; développer le secteur de la santé en mettant l’accent sur les soins à la population ; réduire durablement la pauvreté ; améliorer la qualité de vie. La croissance économique doit être étroitement associée au progrès et à la justice sociale ainsi qu’à la protection de l’environnement, afin que la vie matérielle et spirituelle de la population s’améliore sans cesse, que la société devienne véritablement harmonieuse et démocratique, et que le Peuple ait confiance dans la voie vers le socialisme.

Cinquièmement : Défense, sécurité et affaires étrangères : préserver la paix pour le développement, se développer pour renforcer la puissance nationale globale

Le maintien d’un environnement de paix et de stabilité constitue une condition préalable essentielle au développement. Il est nécessaire de continuer à consolider la défense et la sécurité ; de bâtir des forces armées populaires révolutionnaires, régulières, d’élite et modernes ; de maîtriser de manière proactive la situation ; de renforcer les capacités de prévision, de prévention et de traitement rapide des situations ; de ne jamais se laisser surprendre ni tomber dans la passivité.

Les affaires étrangères continuent de jouer un rôle de pionnier dans la garantie des intérêts nationaux et du peuple ; demeurer fermes sur l’indépendance et l’autonomie ; faire preuve d’initiative, d’engagement actif et de responsabilité au sein de la communauté internationale ; exploiter efficacement les opportunités de coopération ; approfondir les partenariats de manière substantielle et concrète ; articuler étroitement la diplomatie avec la défense, la sécurité et le développement économique ; maintenir les principes tout en faisant preuve de souplesse et de flexibilité dans les stratégies et les tactiques.

La sécurité à la nouvelle étape ne se limite plus à la sécurité des frontières et du territoire, mais englobe également la sécurité du régime, la sécurité culturelle et idéologique, la sécurité économique, la sécurité financière, la sécurité des données, la sécurité énergétique, la sécurité des ressources en eau, la sécurité alimentaire, etc. Par conséquent, le développement durable et l’autonomie stratégique doivent être envisagés dans l’ensemble des missions de défense de la Patrie, de manière précoce, à distance, à partir de la base et depuis le point de départ.

Sixièmement : Édifier et rectifier un Parti et un système politique transparent et fort dans tous les aspects ; le travail des cadres est le "verrou du verrou".

La construction d’un Parti transparent, fort, globalement solide et civilisé est la condition décisive de toutes les victoires. Il convient de renforcer la capacité de direction, de gouvernance et la combativité du Parti ; de persévérer dans la construction du Parti sur les plans politique, idéologique et moral ; de rénover l’organisation et l’appareil ; de promouvoir le contrôle du pouvoir ; de lutter avec détermination et persévérance contre la corruption, les pratiques malsaines et les dérives ; de bâtir un contingent de cadres dotés de qualités morales, de compétences et de prestige, à la hauteur des missions qui leur sont confiées.

Le travail des cadres doit véritablement être le "verrou du verrou" : Choisir la bonne personne, lui confier la bonne mission ; évaluer les cadres à travers les résultats, l’efficacité et la confiance du peuple. Mettre en œuvre le principe : "entrée et sortie possibles", "montée et descente possibles" ; associer une discipline rigoureuse à des mécanismes efficaces de protection des cadres osant penser, agir et assumer leurs responsabilités pour l’intérêt général ; empêcher les “éléments opportunistes” et les pratiques de "course aux postes et aux pouvoirs" de s’infiltrer dans les organisations et l’appareil du système politique.

La force du Parti réside dans une discipline stricte, une éthique révolutionnaire et un esprit de service. Chaque cadre et chaque membre du Parti doit se remettre en question, se corriger lui-même, se préserver face aux tentations ; savoir éprouver de la honte lorsque le peuple vit encore dans la difficulté et la pauvreté ; considérer l’honneur comme sacré et l’intégrité comme une qualité fondamentale de l’éthique du service public.

Septièmement : Construire une société vietnamienne saine, disciplinée, civilisée, sûre et en développement.

Pour assurer un développement durable du pays et de la nation, il est nécessaire de bâtir une société moralement saine, juridiquement disciplinée, culturellement respectueuse dans les comportements, civilisée dans la gouvernance, sûre dans la vie quotidienne et progressiste dans le développement. Persévérer dans l’objectif "un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé". La priorité consiste à renforcer la discipline sociale par la primauté du droit et la réforme administrative ; à lutter contre la corruption, les pratiques malsaines et les dérives ; à construire une équipe de cadres "intègres, dévoués, osant penser, oser agir et oser assumer leurs responsabilités", afin que "la loi de l’État" aille de pair avec "le soutien du peuple", et que chacun assume sa responsabilité envers la société.

Parallèlement, développer la culture et l’homme vietnamien modernes et riches de leur identité ; améliorer la qualité de l’éducation, de la santé et de la protection sociale ; réduire les inégalités, prendre soin des groupes vulnérables afin que personne ne soit laissé pour compte. S’efforcer de réduire fortement la criminalité, en visant à terme une société sans criminalité, sans accidents, sans fléaux sociaux ni dérives ; véritablement civilisée et heureuse. Assurer également la sécurité humaine : l’ordre et la sécurité publics, la sécurité routière, la sécurité alimentaire ; la prévention des incendies et des explosions ; la lutte contre les catastrophes naturelles et les épidémies ; la construction d’espaces de vie verts, propres et sûrs. Éveiller l’aspiration au développement, consolider la confiance sociale, diffuser les normes de "primauté du droit, respect de l’honneur, sens des responsabilités, égalité, coopération pour l’intérêt général", afin de créer une force nationale permettant d’entrer avec assurance dans une nouvelle ère.

Huitièmement : La grande union nationale : fondement de la puissance nationale.

La grande union nationale est le socle qui rassemble et mobilise au plus haut niveau la force du peuple, créant une puissance invincible permettant au pays de surmonter toutes les difficultés et tous les défis, et de progresser vers la prospérité et la puissance. Persévérer dans la mise en œuvre de la ligne de grande union nationale, fondée sur l’alliance entre la classe ouvrière, paysanne et le corps des intellectuels, sous la direction du Parti communiste du Vietnam ; harmoniser les relations d’intérêts ; garantir l’équité et l’égalité entre les ethnies, les religions, les classes sociales et chaque citoyen dans l’accès aux opportunités et la jouissance des fruits du développement ; promouvoir la démocratie tout en renforçant la responsabilité, l’ordre et la discipline ; élever le sens des responsabilités de chaque individu et de chaque communauté envers la nation et la Patrie.

Photo : VNA/CVN

V - TROIS PERCÉES STRATÉGIQUES : CONCENTRATION DES RESSOURCES, CONCENTRATION DU LEADERSHIP, CONCENTRATION DE LA MISE EN ŒUVRE

Les trois percées stratégiques identifiées dès le XIIIe Congrès revêtent une portée pour l’ensemble de la période 2021-2030. Toutefois, à l’entrée dans le mandat du XIVe Congrès, l’exigence posée est d’agir avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de rapidité, et d’aller jusqu’au bout, car il s’agit de leviers décisifs permettant au pays de réaliser un saut qualitatif.

Premièrement, la percée en matière d’institutions et de mise en œuvre : achever de manière cohérente le système juridique ; améliorer la qualité des politiques publiques ; renforcer la discipline dans l’exécution ; garantir que toute orientation dispose d’un calendrier, de ressources et de mécanismes de suivi de sa mise en œuvre ; promouvoir énergiquement la réforme administrative, la décentralisation et la délégation de pouvoirs, en prenant la qualité et l’efficacité du service rendu à la population et aux entreprises comme critère d’évaluation.

Deuxièmement, la percée en matière de ressources humaines, en particulier les ressources humaines de haute qualité, étroitement liées aux sciences et aux technologies ainsi qu’à l’innovation : Renouveler de manière fondamentale et globale l’éducation et la formation ; relier la formation aux besoins du marché du travail ; renforcer les compétences numériques ; constituer une équipe de cadres dirigeants, d’experts, d’entrepreneurs, de scientifiques compétents, ainsi que d’ouvriers techniques hautement qualifiés, répondant aux exigences d’un développement accéléré du pays.

Troisièmement, la percée en matière d’infrastructures synchrones et modernes : accorder la priorité aux infrastructures de transport stratégiques, aux infrastructures énergétiques, urbaines et de télécommunications, en particulier aux infrastructures numériques et de données ; développer des infrastructures adaptées au changement climatique ; élargir l’espace de développement, conformément à la planification directrice nationale, en garantissant la connexion interrégionale et interlocale, ainsi que l’intégration régionale et mondiale.

Ces trois percées entretiennent des relations organiques. Les institutions ouvrent la voie ; les ressources humaines déterminent la vitesse et la qualité ; les infrastructures créent l’espace et l’élan. Si elles sont mises en œuvre de manière coordonnée, elles permettront de créer un nouvel "élan" et une nouvelle "position" ; si elles ne sont appliquées qu’à moitié, nous perdrons nous-mêmes des opportunités.

VI – "LE PEUPLE EST LA RACINE" : LA MESURE LA PLUS ÉLEVÉE DE TOUTE DÉCISION

La pensée directrice qui traverse le Document, et qui constitue également la source de la force de la révolution vietnamienne, est le principe selon lequel "le peuple est la racine". Le peuple est le centre, le sujet, l’objectif, le moteur et la ressource du développement. Toutes les orientations et politiques doivent viser à améliorer la vie matérielle et spirituelle du peuple ; garantir son droit de maîtrise ; respecter le peuple, l’écouter et s’appuyer sur lui. Le Parti doit être étroitement lié au peuple, le servir avec dévouement, se soumettre à sa supervision et assumer devant lui la responsabilité de toutes ses décisions.

La confiance du peuple envers le Parti ne provient pas des paroles, mais des actes, de l’impartialité et de l’intégrité des cadres, de l’efficacité de l’appareil, de l’équité dans la jouissance des fruits du développement, de l’efficacité de la protection des droits et intérêts légitimes, ainsi que de la résolution rapide et approfondie des préoccupations légitimes des habitants et des entreprises.

À l’entrée dans une nouvelle étape, il est d’autant plus nécessaire de veiller à la construction du « dispositif des cœurs et des esprits du peuple ». Lorsque ce dispositif est solide, la défense nationale et la sécurité le sont aussi ; lorsque ce dispositif est solide, les réformes peuvent aller jusqu’au bout. Lorsque ce dispositif est solide, toute difficulté peut être surmontée, tout défi peut être surmonté et résolu, conformément à l’enseignement de notre Président Ho Chi Minh : "Cent fois facile sans le peuple, rien n’aboutit ; Dix mille fois difficile, avec le peuple, tout s’accomplit".

Chaque délégué participant au Congrès, chaque cadre et chaque membre du Parti à travers le pays, en étudiant les Documents, doit se poser les questions suivantes : en quoi cela profite-t-il au peuple ? Cela renforce-t-il la confiance du peuple ? Cela améliore-t-il la vie du peuple ? Cela rend-il le pays plus riche et plus puissant ? Si les réponses ne sont pas claires, il faut continuer à perfectionner, car toute décision n’a de sens que lorsqu’elle est approuvée et soutenue par le peuple et qu’elle lui apporte des bénéfices concrets.

VII - ORGANISATION DE LA MISE EN ŒUVRE : PARLER MOINS – AGIR DAVANTAGE - ALLER JUSQU’AU BOUT

La plus grande faiblesse de notre action réside dans le fait que nombre de orientations sont justes, mais que leur organisation et leur mise en œuvre n’ont pas encore répondu aux exigences. C’est pourquoi le Document de ce Congrès met l’accent sur l’exigence de l’action ; exalte la responsabilité de chaque échelon, de chaque secteur, de chaque cadre ; et s’attach résolument à remédier à la situation consistant à "parler beaucoup, faire peu", à "bien parler mais mal faire", voire à "dire sans agir" ; au manque de contrôle et de supervision ; au fait de fixer des objectifs élevés mais de les déployer lentement, avec une efficacité limitée…

Pour transformer la détermination en résultats concrets, il convient de se concentrer au plus haut niveau sur cinq groupes de tâches :

Premièrement, concrétiser le Document en programmes et plans d’action comportant des objectifs clairs, des indicateurs mesurables, des échéances précises et une répartition explicite des responsabilités ; chaque tâche doit avoir un responsable qui en assume la charge jusqu’au bout ; ne pas laisser perdurer la situation où "ce qui est commun n’est la responsabilité de personne" ni celle consistant à "se renvoyer la responsabilité".

Deuxièmement, mettre en place des mécanismes de contrôle, de supervision et d’évaluation périodiques et inopinés ; traiter avec fermeté les comportements de lenteur, d’évitement et de défaussement ; récompenser en temps opportun ceux qui travaillent efficacement ; tout en protégeant de manière effective celles et ceux qui osent penser, agir et assumer leurs responsabilités dans l’intérêt général.

Troisièmement, mobiliser et utiliser efficacement les ressources ; pratiquer l’économie et lutter contre le gaspillage ; investir de manière ciblée et prioritaire ; éviter l’éparpillement ; ne pas courir après les effets de mode ; ne pas laisser les pertes et le gaspillage éroder la confiance, les ressources de la société et ralentir le progrès du pays.

Quatrièmement, instaurer une culture du service public intègre, professionnelle et scientifique ; prendre la satisfaction des citoyens et des entreprises comme un critère important ; fonder l’évaluation sur les données et les résultats ; prévenir résolument les dérives négatives ; renforcer la transparence et la responsabilité d’explication.

Cinquièmement, mener à bien le travail d’information et de communication afin d’assurer le consensus social. Les réformes profondes touchent nécessairement à des intérêts ; il faut donc faire preuve de publicité et de transparence, écouter, expliquer de manière approfondie, persévérer dans la persuasion ; lutter résolument contre toute tentative d’exploitation ou de déformation des faits ; tout en respectant les avis critiques constructifs et en ajustant rapidement les éléments inadéquats issus de la pratique.

L’organisation de la mise en œuvre doit être indissociable de la discipline. La discipline du Parti doit précéder. La rigueur de l’État de droit doit être stricte. Tout pouvoir doit être contrôlé. Toute responsabilité doit être clairement définie.

Toute infraction doit être sanctionnée, et tout effort sincère au service du peuple et de la nation doit être reconnu et protégé.

Mesdames et Messieurs les délégués du Congrès,

Le XIVe Congrès est celui de la confiance et de l’aspiration, de la percée et de l’action, de la discipline et de la créativité, de la solidarité et du développement.

Le XIVe Congrès de notre Parti se tient alors que "l’horloge de l’histoire" sonne des heures décisives à l’approche de l’échéance de 2030 - moment où notre Parti célébrera le centenaire de sa fondation, de son combat, de sa maturation et de son développement. Jamais le vœu d’un Vietnam démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux n’a été aussi proche ; mais jamais non plus nous n’avons fait face à autant de défis, d’exigences pressantes et de pressions concurrentielles qu’aujourd’hui.

Héritant de la tradition glorieuse sous la bannière éclatante du Parti ; avec la solidarité et l’unité de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée ; avec l’esprit d’autonomie, de résilience et l’aspiration à l’élévation de la nation ; avec la vision stratégique et les décisions de rupture définies dans les Documents soumis au XIVe Congrès ; nous créerons à coup sûr un tournant fort et substantiel, conduisant le pays vers un développement accéléré, réalisant pleinement le Testament sacré du Président Hô Chi Minh : "Mon dernier souhait est que tout notre Parti et tout notre peuple s’unissent et luttent pour bâtir un Vietnam de paix, d’unification, d’indépendance, de démocratie et de prospérité et apportent une contribution digne à la cause révolutionnaire mondiale".

Nous entrons dans une nouvelle phase de développement, avec pour bagage, la tradition glorieuse de la nation, les acquis de 96 années sous la direction du Parti, les 40 années de Renouveau et leurs précieuses leçons, la grande union nationale et le solide soutien du peuple. Nous avons toutes les bases pour être confiants : lorsque l’unité de pensée est élevée, lorsque l’action est résolue, lorsque la discipline est rigoureuse, lorsque le peuple est véritablement au centre, alors nous transformerons, à coup, sûr l’aspiration en réalité ; nous ferons avancer le pays avec force et constance dans l’ère d’ascension national, sur la voie du socialisme.

Sous la bannière glorieuse du Parti, unissons nos forces, consolidons notre confiance, élevons le sens des responsabilités, faisons rayonner l’intelligence, éveillons l’aspiration ; afin que chaque année, chaque mois, chaque jour après le Congrès produise des résultats concrets et des transformations substantielles ; pour que le peuple voie, le peuple croie, le peuple soutienne, le peuple accompagne et le peuple bénéficie.

Je souhaite plein succès au XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam.

Je vous remercie respectueusement.

VNA/CVN