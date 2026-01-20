XIVe Congrès national du Parti : élan de solidarité internationale

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a officiellement ouvert le 19 janvier à Hanoï, sa première journée de travail. Cet événement politique majeur a suscité une large couverture médiatique internationale, notamment de la part de la presse russe et mozambicaine, qui a mis en lumière la portée stratégique de ces assises ainsi que l’atmosphère de solidarité et d’enthousiasme régnant dans la capitale vietnamienne.

>> XIVᵉ Congrès du PCV : atmosphère animée et enthousiaste avant la cérémonie d’ouverture

>> Ouverture solennelle du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam

>> Discours d’ouverture du XIVe Congrès national du Parti

Photo : VNA/CVN

Le portail financier et économique russe Prime (1prime.ru) indique que le Congrès se concentre sur l’examen et l’adoption de la stratégie de développement socio-économique du Vietnam à l’horizon 2030, parallèlement à d’importantes questions d’organisation et de personnel. Pour la première fois, le rapport du Comité central est présenté sous une forme novatrice, intégrant les volets politique, socio-économique et d’édification du Parti au sein d’un document d’orientation unique.

Citant les documents programmatiques du Congrès, Prime souligne que l’objectif fondamental du Vietnam dans cette nouvelle ère est de bâtir une nation prospère, un pays puissant et une société socialiste capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales. La priorité du PCV demeure la réalisation des objectifs stratégiques consistant à faire du Vietnam, d’ici à 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur, jetant ainsi les bases nécessaires pour accéder au statut de pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Ce programme de développement accéléré, fruit de près de quarante ans de Renouveau, vise un taux de croissance annuel moyen du PIB d’au moins 10% durant la phase 2026–2030. Une telle ambition implique la mise en œuvre d’un nouveau modèle de croissance, une restructuration en profondeur de l’économie et une accélération du processus d’industrialisation. La science, la technologie et l’innovation sont identifiées comme des moteurs essentiels de cette dynamique de croissance rapide et durable.

En Afrique, le bulletin du Front de libération du Mozambique (Frelimo), parti au pouvoir, a également mis en avant le climat de solidarité et d’enthousiasme entourant le Congrès. L’envoyé spécial du Frelimo a salué la qualité des préparatifs, estimant que les travaux se dérouleront dans une atmosphère à la fois solennelle et festive. À cette occasion, Hanoï est largement pavoisée de drapeaux et d’affiches célébrant cette grande fête du Parti et du peuple.

Photo : VNA/CVN

Les espaces publics, dont le centre politique de Ba Dinh, ont fait l’objet d’aménagements soignés alliant modernisation et préservation de l’identité traditionnelle, contribuant à renforcer le rôle de la capitale en tant que centre politique et culturel, symbole de cohésion nationale.

Lors de la séance inaugurale, le Congrès a adopté le programme de la session préparatoire et les règlements électoraux, sous la présidence de Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale. Le Congrès a élu un présidium de 16 membres, un secrétariat de cinq membres et une commission de vérification des mandats composée de 13 membres. La validité des 1.586 délégués convoqués a été approuvée à l’unanimité.

Outre l’examen des documents d’orientation, les délégués ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh, déposé des fleurs au Mémorial des Héros et des Martyrs, et observé une minute de silence à la mémoire du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong ainsi que des membres du Comité central décédés au cours du XIIIᵉ mandat.

De l’avis de la presse internationale, le XIVe Congrès national du PCV constitue un jalon historique, ouvrant une nouvelle étape de développement et définissant la vision stratégique du Vietnam pour les décennies à venir.

VNA/CVN