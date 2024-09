Le Vietnam transmet la présidence du Comité de l'ASEAN à Paris au Brunei

L'ambassadeur Dinh Toàn Thang a fait le bilan de la présidence de l'ACP assumée par le Vietnam de mai à août 2024. Sous le thème "ASEAN : promouvoir la connectivité et la résilience", le Vietnam s'est concentré sur le renforcement du partenariat entre l'ASEAN et la France. Les activités principales comprenaient des dialogues de haut niveau avec le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères sur la Stratégie indo-pacifique de la France et des discussions sur les opportunités et défis régionaux.

L’ambassade du Vietnam en France s’intéresse beaucoup aux activités visant à renforcer la solidarité, l’amitié et la coopération entre les pays aséaniens en France. Pour la première fois, une cérémonie de lever du drapeau de l'ASEAN marquant le 57e anniversaire de l'ASEAN a été organisée en France.

En outre, l'ambassade du Vietnam a organisé des activités visant à promouvoir la terre, le peuple, l'histoire, la culture et la cuisine des pays de l'ASEAN, aidant des amis français à mieux comprendre l'ASEAN et renforçant la coopération entre le bloc régional et la France.

L'ambassadeur a souligné le rôle central de l'ASEAN dans le maintien de la paix et de la coopération dans la région et a remercié les États membres pour leur soutien au Vietnam pendant sa présidence tournante, qui est considérée comme une occasion inestimable de renforcer les relations ASEAN - France et de promouvoir la solidarité régionale.

Les ambassadeurs de l'ASEAN ont salué les efforts du Vietnam pendant sa présidence, affirmant que le Vietnam était un membre proactif, actif et responsable qui a toujours fait de son mieux pour le travail commun de l'ASEAN.

