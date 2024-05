Le Vietnam surfe sur la vague du tourisme fluvial

Le deuxième Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024 aura lieu du 31 mai au 9 juin, au quai Nhà Rông-Khanh Hôi, au port de croisière de Saigon et dans d’autres lieux touristiques, avec un large éventail de activités culturelles, culinaires et de divertissement.

>> Hô Chi Minh-Ville cherche à accélérer le développement du tourisme fluvial

>> Ouverture de la ligne de bus fluvial Bach Dang - Thu Thiêm

>> Réveiller le potentiel du tourisme fluvial de Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Le festival de cette année devrait faire de la mégapode du Sud une destination phare de tourisme fluvial. Un spectacle phare intitulé "La rivière raconte des histoires", point culminant du festival, reconstituera l’histoire des bateaux légendaires associés à la localité.

Le premier Festival fluvial a eu lieu en 2023. Plus de 6.000 spectateurs ont assisté à cinq représentations spectaculaires, recréant les activités culturelles et économiques et les modes de vie des habitants des rivières de Saigon - Cho Lon - Gia Dinh – Hô Chi Minh-Ville il y a environ trois siècles.

C’était la première fois qu’une exposition d’art était présentée sur une scène construite sur la rivière de Saigon avec une combinaison diversifiée de technologies de performance et une harmonie d’éléments de divertissement et historiques.

Selon Lê Hai Yên, directrice générale des programmes artistiques du festival de cette année, près de 1.000 artistes professionnels et amateurs participeront à l’événement. L’espace de représentation extérieur du quai Nhà Rông - Khanh Hôi - port de Saigon sera transformé en un grand studio de cinéma, promettant d’épater les spectateurs.

Le festival racontera des histoires sur les bateaux spéciaux qui entraient et sortaient de la rivière de Saigon, associées à des étapes importantes de la nation.

Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du tourisme, a déclaré que le secteur touristique de la ville s’attend à ce que le festival de cette année continue d’attirer un grand nombre de touristes nationaux et étrangers, contribuant ainsi à la croissance du secteur dans les années à venir.

Le fleuve Hàn à Dà Nang à l'honneur

Parallèlement, Dà Nang a entrepris un aménagement paysager des deux côtés du fleuve Hàn, afin d’améliorer le développement du tourisme local. La plus grande ville du Centre reconstruira la zone en un centre urbain doté de bureaux administratifs et politiques, d’un centre financier et d’une porte d’entrée vers le tourisme fluvial et côtier. La zone est également en cours de modernisation pour accueillir des centres de congrès et de conférences nationaux et internationaux.

Dà Nang met en œuvre un projet de près de 400 milliards de dôngs (15,7 millions d'USD) pour éclairer le fleuve Hàn avec des ponts horizontaux. En 2024, les deux rives du fleuve accueilleront 55 événements et festivals culturels périodiques et annuels organisés par les agences, unités et localités. Le fleuve Hàn, le "cœur" de la ville, insuffle un vent frais au tourisme de Dà Nang.

Photo : VNA/CVN

Sa ville voisine de Huê organise également des excursions fluviales en yacht. Les touristes auront la chance de profiter du paysage des deux côtés de la rivière Huong (Parfums). Les parcs et espaces ouverts le long des berges ont été réaménagés pour favoriser les activités et foires festives, ludiques et sportives.

Dans les temps à venir, la province de Thua Thiên Huê investira dans certaine nouvelles marinas pour amener les touristes vers des sites tels que l’arène royale (Hô Quyên), le village touristique communautaire de Thuy Biêu ou le tombeau de Khai Dinh.

Dans le Nord, la province de Phu Tho a coopéré avec les provinces de Yên Bai et Lào Cai pour développer des produits touristiques le long du fleuve Rouge, reliant les valeurs culturelles entre les trois provinces afin de proposer aux touristes de nombreux programmes touristiques attrayants.

Attirer des touristes internationaux vers des sites reliques et des patrimoines culturels génère également des revenus pour la population locale et contribue à motiver les gens à maintenir et à développer l’artisanat traditionnel et à promouvoir la valeur des patrimoines culturels.

VNA/CVN