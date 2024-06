Diverses activités estivales pour les enfants à Hô Chi Minh-Ville

La série d'activités estivales de la rue des livres de la ville de Thu Duc vise à créer un lieu de divertissement sain, contribuant au développement de la culture de la lecture et garantissant les droits des enfants grâce à de nombreuses activités passionnantes et sécurisées.

Le Salon du livre jeunesse se tient du 31 mai au 9 juin, offrant près de 10.000 livres de genres variés et riches en contenus pour enfants. Des activités d'échange et des séances de narration interactive y seront également organisées.

De nombreux espaces de jeux scientifiques, des expériences avec des modèles d'impression 3D, de la peinture de statues, des fouilles archéologiques, ainsi que des performances artistiques auront lieu durant le week-end.

Des terrains de jeux gratuits pour les enfants seront aménagés, incluant des espaces de lecture communautaires et des jeux folkloriques tels que les carrés de mandarine, les boules de baguettes, la cueillette de haricots, la marelle, le lancer d'anneaux, l'assemblage de bois, l'assemblage de lego, la peinture en pot, la plantation d'arbres, le dessin de portraits et les ballons d’art avec des clowns. Les enfants pourront également expérimenter la coloration des libellules en bambou et l'écriture de calligraphie.

Ces activités estivales de la rue des livres de Thu Duc offrent aux enfants une manière amusante et accessible de découvrir des jeux folkloriques.

En outre, la rue des livres de la ville de Thu Duc continue de répondre aux besoins de visite et d'apprentissage des lecteurs avec des espaces de jeux périodiques tels que l'espace culturel de Hô Chi Minh.

L'IA au service des lecteurs

Le Salon du livre de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville a lieu du 31 mai au 9 juin à la rue des livres de Hô Chi Minh-Ville (1er arrondissement). Il a attiré la participation de 24 éditeurs et distributeurs de livres de la ville, avec plus de 20.000 titres variés, incluant des livres papier, des livres électroniques et des livres audio, principalement destinés aux enfants.

En outre, le Salon du livre présentera et exposera une sélection de livres pour enfants sortis à l'été 2024, dont la série Histoire du Vietnam en images (disponible en vietnamien et en anglais) pour célébrer le 30e anniversaire de la publication de cette collection.

Le salon du livre de cette année continue d'innover avec de nombreuses nouveautés et activités passionnantes pour les enfants, en complément des activités estivales de garde d'enfants organisées par la ville. Pendant dix jours, la 5e édition du Salon du livre jeunesse de Hô Chi Minh-Ville proposera près de 60 programmes, soit une augmentation de 50% par rapport à l'édition 2023.

Parmi les activités proposées, on trouvera des échanges, des lancements de livres, des ateliers de développement des capacités de réflexion et de créativité des enfants, tels que l'échange de livres contre des arbres, l'échange de piles contre des livres, la peinture de statues, des spectacles artistiques et littéraires, des échanges de musique ethnique, des démonstrations d'arts martiaux, ainsi que des projections de films en anglais adaptés d'œuvres littéraires, culturelles et historiques.

Le point central de la série d'événements sera le forum sur le thème "Se faire des amis avec les livres", prévu le 6 juin à 09h00. À ce forum, les intervenants seront des ambassadeurs de la culture de la lecture de Hô Chi Minh-Ville, des écrivains, des journalistes, des créateurs, des experts en éducation, en psychologie et des jeunes auteurs, des figures inspirantes qui promettent de partager des conseils utiles pour aider les adolescents et les enfants à développer leurs compétences et à utiliser efficacement les supports d'apprentissage et de divertissement dans cette ère de transformation numérique.

Pour la première fois, Al Robot sera invité dans l'espace du festival pour accueillir et soutenir les lecteurs. Cette nouveauté permettra aux enfants d'expérimenter et d'interagir avec des applications d'intelligence artificielle, suscitant ainsi leur passion pour la science et la technologie.

Un moment fort du Salon du livre de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville 2024 sera l'annonce du Conseil professionnel et du règlement du Prix du livre jeunesse de Hô Chi Minh-Ville. Ce salon est une activité culturelle de lecture unique de la ville, en réponse au Mois d'action pour les enfants et à l'ouverture de l'été 2024. Il encourage la participation active des familles, des écoles, des communautés, des agences et des organisations sociales dans les soins, l'éducation et le développement de la réflexion et de la créativité.

Dans le même temps, le Salon du livre contribue également à promouvoir et à développer la culture de la lecture pour toutes les classes sociales, en mettant particulièrement l'accent sur les adolescents et les enfants. Cela se traduit par une amélioration de la qualité et de la quantité de livres pour enfants dans les activités d'édition de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que dans l'ensemble du pays.

Texte et photos : Minh Thu/CVN