La lutherie traditionnelle de Dào Xa conserve son âme et son histoire

Photo: BPL/CVN

Les instruments de musique du village de Dào Xa sont fabriqués à la main et ont leurs propres caractéristiques uniques et peuvent être identifiés par leur apparence, leur son et leur toucher, selon l’artisan Dào Anh Tuân, propriétaire d’un atelier d’instruments de musique.

Histoire d’un artisanat traditionnel

Situé dans la commune de Dông Lô du district de Ung Hoà, à environ 45 km au sud du centre de Hanoï, le village de Dào Xa est réputé pour ses instruments de musique folklorique faits à la main, du dàn tranh également connu sous le nom de dàn thâp luc (cithare à seize cordes), dàn ty bà (luth à quatre cordes), dàn bâu (monocorde), dàn nguyêt (luth à caisse ronde et à deux cordes), dan nhi ou dan co (violon à deux cordes) au dàn day (luth à trois cordes)

On pense que le patriarche du métier était Dào Xuân Lan, un habitant du village de Dào Xa. Au début du XIXe siècle, animé par la passion de réparer et de fabriquer des instruments de musique, il voyagea de nombreuses années partout pour apprendre à fabriquer différents types d’instruments de musique folkloriques. De retour chez lui, il transmet le métier à ses descendants et aux autres villageois.

Au fil du temps, l’artisanat des instruments de musique folkloriques s’est progressivement répandu dans tout le village de Dào Xa. Au milieu du XIXe siècle, de talentueux facteurs d’instruments de musique Dào Xa ont amené leurs familles à Thang Long (aujourd’hui Hanoï) pour créer leur guilde appelée rue Hàng Dàn, qui a ensuite été fusionnée avec la rue Hàng Quat dans le vieux quartier de Hanoi.

De nombreux luthiers talentueux ont été choisis pour fabriquer des instruments de musique folkloriques pour le palais royal de Huê. Au XXe siècle, presque tous les ouvriers des usines d’instruments de musique à Hanoï venaient du village de Dào Xa. L’un des fabricants d’instruments de musique de Dào Xa, Dào Van Soan, a reçu les titres honorifiques d’artisan folklorique et d’artisan émérite de Hanoi.

Aujourd’hui, le village de Dào Xa rend hommage à Dào Xuân Lan avec une route portant son nom. Chaque année, le 15 du neuvième mois lunaire - anniversaire de sa mort, les fabricants d’instruments de musique du village et de tout le pays se rassemblent au temple du village pour organiser une cérémonie d’offrande d’encens afin de montrer leur gratitude et leur respect au fondateur du métier.

Art et techniques artisanales

Photo: BPL/CVN

Le succès d’un spectacle de musique folklorique dépend non seulement de la virtuosité de l’instrumentiste mais également du talent du fabricant de l’instrument de musique. Pour aider les instrumentistes à atteindre des sommets émotionnels et des extases lors de leurs performances sur scène, les artisans de Dào Xa, bien qu’ils n’aient aucune connaissance en théorie musicale, peuvent transformer des matériaux insensibles en instruments de musique folkloriques qui plaisent à leurs instrumentistes.

Grâce au savoir-faire artisanal transmis par la pratique de leurs prédécesseurs, les artisans peuvent même fabriquer des instruments qui semblent identiques mais qui sonnent différemment des autres du même type. Les instruments conçus pour les chanteurs du Nord produisent des sons plus profonds qui correspondent aux voix de chèo (théâtre populaire) ou de châu van (chant religieux), tandis que ceux conçus pour les chanteurs du Sud ont des sons plus clairs et plus mélodieux pour correspondre au style de chant du cai luong (théâtre rénové).

Dans le passé, le parasolier chinois et le palissandre du Siam étaient considérés comme les meilleurs types de bois pour fabriquer des instruments de musique folkloriques. De nos jours, les artisans de Dào Xa utilisent de l’acajou, de l’ébène, du palissandre et même de la peau de python selon les commandes de leurs clients.

Avec différents types de bois, les artisans de Dào Xa utilisent leurs mains habiles et leurs oreilles sensibles ainsi que leur talent en menuiserie pour fabriquer de nombreux instruments aux sons magiques.

La fabrication d’un instrument à la main se compose de plusieurs étapes qui nécessitent zèle, minutie, passion et amour ainsi que l’expérience d’un artisan. Cela peut prendre un mois, voire des mois, à un facteur pour terminer un seul instrument.

Prenez le ty bà (luth à quatre cordes) par exemple, un seul morceau de bois de parasolier chinois doit être collecté puis séché pendant deux à trois ans avant de pouvoir être utilisé. Ensuite, un certain nombre d’étapes doivent être suivies, notamment le fendage, la sculpture et le ponçage, pour façonner le corps, fabriquer le manche et installer les cordes. Elle est ensuite à nouveau poncée et incrustée de nacre. L’instrument doit faire tester sa sonorité avant de le remettre à son propriétaire.

La lutherie folklorique de Dào Xa a connu des hauts et des bas, et la conservation de l’artisanat traditionnel en dit long sur l’amour des villageois pour leur patrie. Ils continuent de travailler assidûment chaque jour avec des matériaux ordinaires et des outils simples comme des scies, des ciseaux, des gouges et des cordes pour préserver les sons de l’âme de la nation.

VLLF/VNA/CVN