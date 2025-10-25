Des pistes s’ouvrent vers un développement national durable dans la nouvelle ère

La 7 e Conférence internationale sur les études vietnamiennes, intitulée "Vietnam : le développement durable dans la nouvelle ère", s’est ouverte samedi 25 octobre à Hanoï, réunissant en présentiel et en ligne environ 1.200 chercheurs vietnamiens et étrangers de plus de 30 pays et territoires.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a salué les contributions des chercheurs et universitaires vietnamiens et internationaux dans le domaine des études vietnamiennes, affirmant que leurs travaux ont contribué au progrès socio-économique du Vietnam et à l’image du pays à l’étranger.

Soulignant la transformation du Vietnam au cours de près de quatre décennies de rénovation, il a déclaré que le pays était passé d’un pays sous-développé et ravagé par la guerre à un pays à revenu intermédiaire.

En 2025, l’économie vietnamienne devrait atteindre 510 milliards de dollars, se classant au 32e rang mondial, avec un PIB par habitant prévu de 5.000 dollars, plaçant le pays dans la tranche des pays à revenu intermédiaire supérieur.

Il a noté que l’indice de développement humain (IDH) du Vietnam a progressé de 18 places pour atteindre la 93e place sur 193 pays et territoires, tandis que son indice de bonheur a progressé de 37 places depuis 2020 pour atteindre la 46e place.

Les Nations unies ont reconnu le Vietnam comme l’un des pays les plus performants dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement et comme un acteur majeur des Objectifs de développement durable.

Le Vietnam ambitionne de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur doté d’une industrie moderne d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. À cette fin, le vice-Premier ministre a déclaré que le Vietnam poursuivait une économie indépendante et autonome, étroitement liée à une intégration internationale proactive et active, tout en continuant à promouvoir la croissance, à maintenir la stabilité macroéconomique, à maîtriser l’inflation et à assurer un développement socioculturel équilibré, parallèlement au progrès économique et politique.

Il s’est dit convaincu que les réflexions et les résultats de recherche présentés lors de la conférence confirmeront l’importance des études vietnamiennes et fourniront des bases scientifiques précieuses pour l’élaboration des politiques, contribuant ainsi au développement durable du Vietnam et à la défense nationale dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Le Dr. Pham Duc Anh, directeur de l’Institut d’études vietnamiennes et des sciences du développement de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi, a indiqué que la conférence avait reçu 961 communications scientifiques, dont 105 émanant de chercheurs internationaux représentant 20 pays - un record en 25 ans d’histoire.

Au cours de trois séances plénières, les participants ont discuté des questions clés liées au développement durable, à l’intégration internationale et à la transformation du modèle de croissance. Les conclusions et recommandations seront compilées et soumises aux instances du Parti et de l’État comme références scientifiques pour l’élaboration des stratégies et programmes nationaux pour la période 2025-2035.

Dimanche 26 octobre, d’éminents universitaires vietnamiens et internationaux devraient rencontrer le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, afin de présenter des recommandations politiques sur le développement durable, la transformation numérique, la culture et l’éducation - des domaines jugés essentiels pour concrétiser la vision du Vietnam d’une nation prospère, forte et heureuse d’ici le milieu du XXIe siècle.

VNA/CVN