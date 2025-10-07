Conférence internationale : 100 ans de physique quantique à Gia Lai

Le Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaires (ICISE) a accueilli, le 7 octobre dans le quartier de Quy Nhon Nam, province de Gia Lai (Centre), la conférence internationale intitulée "100 ans de physique quantique".

Photo : Thanh Tuê/CVN

Un événement scientifique particulièrement important, répondant à l’Année internationale de la science et de la technologie quantiques (AIQ) 2025, qui marque le 100e anniversaire du développement initial de la mécanique quantique. Celle-ci est annoncée par les Nations unies le 7 juin 2024.

Se déroulant du 6 au 9 octobre, la conférence a réuni plus de 80 professeurs, scientifiques et chercheurs venus de 14 pays, ainsi qu’une soixantaine d’excellents étudiants en mathématiques, physique, chimie et biologie issus de trois lycées spécialisés de la région.

Elle a permis à la communauté scientifique de revenir sur un siècle brillant de physique quantique, fondement de la technologie quantique, qui devrait engendrer la prochaine révolution scientifique et technologique de l'humanité après l'intelligence artificielle.

L’événement est également l'occasion de rendre hommage au Professeur Serge Haroche, lauréat du prix Nobel de physique 2012, pour ses nombreuses contributions exceptionnelles à la physique quantique. Il est également le 19e Prix Nobel à se rendre à Quy Nhon Nam et à l’ICISE depuis le lancement de son fonctionnement en 2013.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Quarante rapports scientifiques au programme

La physique atomique a apporté une contribution essentielle au développement de la mécanique quantique. Cette dernière a, à son tour, révolutionné la physique atomique.

Les expériences impliquant l'interaction de la lumière avec les atomes ont connu un essor spectaculaire avec l'arrivée des lasers il y a 60 ans. De nombreux scientifiques de premier plan dans ce domaine ont reçu le prix Nobel, ouvrant la voie aux technologies quantiques actuelles.

Des Professeurs et scientifiques venus de l’Université nationale australienne, l’Université Harvard (États-Unis), l’Université de la Sorbonne (France), l’Université Humboldt de Berlin (Allemagne), du Centre national de recherche scientifique (France), etc., ainsi que de nombreux autres scientifiques prestigieux y présentent des rapports, dont les sujets concernent : optique quantique, communication quantique et calcul quantique ; sujets où la matière condensée, la physique atomique et la physique chimique se chevauchent ; expériences de haute précision impliquant la spectroscopie et la métrologie ; atomes froids et simulation des matériaux ; théorie et méthodes en mécanique quantique ; physique quantique des hautes énergies et cosmologie et technologies quantiques et production d’énergie.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Des doctorants et postdoctorants auront le temps de présenter leurs travaux. Des tables rondes permettront des échanges informels suscités par les présentations et identifieront des opportunités de développement de projets de coopération scientifique entre laboratoires vietnamiens et étrangers.

"Ponts vivants"

Prenant la parole à la cérémonie d’ouverture de la conférence, le vice-président du Comité populaire de la province de Gia Lai, Lâm Hai Giang, souhaite la coopération d'experts et de scientifiques de premier plan dans le domaine du quantique et des semi-conducteurs, à travers l’ICISE et les universités situées dans la province pour former, rechercher et transférer des connaissances.

L’objectif est de contribuer à améliorer la qualité des ressources humaines de la province, favorisant le développement commun dans le processus d'intégration mondiale de la science et de la technologie.

Pour sa part, Serge Haroche, lauréat du prix Nobel de physique 2012, a salué l’esprit d’ouverture et de coopération internationale qui anime l’ICISE, ce centre scientifique situé dans un écrin de nature et dédié au dialogue entre chercheurs du monde entier.

Photo : ICISE/CVN

Le physicien français a rappelé que la mécanique quantique, née il y a un siècle, a profondément transformé nos vies, en rendant possibles des inventions telles que l’ordinateur, le laser, le GPS, le téléphone portable ou l’IRM.

Toutes ces avancées, a-t-il insisté, "sont issues de la recherche fondamentale, guidée par la curiosité et le désir de comprendre la nature, sans objectif utilitaire immédiat". Pour lui, la science de base constitue le terreau indispensable d’où jaillissent, souvent de manière imprévisible, les innovations technologiques.

Saluant la volonté du gouvernement vietnamien de développer les technologies quantiques, Serge Haroche a souligné le potentiel du pays, fort d’une jeunesse avide d’apprendre. Il a appelé à un investissement durable dans la recherche fondamentale, condition essentielle pour former les générations de chercheurs capables, demain, de transformer la connaissance en applications concrètes.

En conclusion, le lauréat du Nobel a exprimé son inquiétude face aux tensions géopolitiques et aux dérives antiscientifiques qui fragilisent la coopération internationale. Il a plaidé pour que "la science demeure un espace universel de liberté, de raison et de confiance", et affirmé que la France et la communauté scientifique mondiale resteront aux côtés du Vietnam pour soutenir son essor scientifique, de la physique quantique aux sciences de la vie.

D’après le Professeur Nguyên Quang Liêm, président de l’Association de la physique du Vietnam, "cette conférence témoigne du pouvoir de la collaboration et met en lumière l'immense potentiel de la science quantique au service de la société mondiale. Grâce au partage des connaissances, aux échanges ouverts et au respect mutuel, nous construisons ensemble l'avenir. Je suis convaincu que vos échanges actifs et amicaux, ici et ailleurs, porteront leurs fruits", souhaite-t-il.

Photo : ICISE/CVN

S’exprimant lors de la célébration du centenaire de la physique quantique à l’ICISE, le conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Vietnam, Eric Soulier, a rendu hommage à la longue et solide amitié scientifique entre la France et le Vietnam. Il a souligné que cette relation repose avant tout sur "la diplomatie entre les peuples", illustrée de manière exemplaire par le couple de scientifiques Jean Trân Thanh Vân et Lê Kim Ngoc, véritables "ponts vivants" entre les deux nations.

M. Soulier a rappelé que le président Emmanuel Macron avait élevé récemment le Professeur Trân Thanh Vân au rang d’officier de la Légion d’honneur, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la coopération scientifique franco-vietnamienne. Il a réaffirmé que la France continuera à soutenir durablement le projet de l’ICISE, symbole d’ouverture et d’innovation.

En conclusion, le conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Vietnam, a réaffirmé l’engagement constant de la France aux côtés du Vietnam : "Notre rôle, en tant que gouvernement, est de soutenir la recherche et les chercheurs. C’est dans cet esprit d’amitié et de coopération que nous continuerons d’avancer ensemble".

Le Professeur Jean Trân Thanh Vân, fondateur de l’ICISE, a rappelé que la mission du centre est de favoriser la venue de chercheurs internationaux au Vietnam, afin qu’ils partagent leurs connaissances avec leurs collègues vietnamiens "dans une atmosphère propice à la réflexion et à la créativité".

Il s’est réjoui du contexte nouveau pour la recherche au Vietnam : en décembre 2024, le Secrétaire général du Parti a lancé une véritable révolution en érigeant la science et la technologie en fondement du développement national. "Après trente ans d’attente, nous voyons enfin s’ouvrir une ère nouvelle où les jeunes scientifiques pourront travailler dans leur pays, sans devoir partir à l’étranger", a-t-il déclaré.

Le Professeur de physique espère que cette dynamique permettra d’attirer les talents vietnamiens de la diaspora et d’accueillir les plus grands chercheurs étrangers.

Il a salué la résolution N°57, qui donne à l’ICISE les moyens de se développer, et précisé que la province de Gia Lai soutiendra chaque année la création de quatre groupes de recherche, dont un dédié à la physique quantique.

La conférence internationale "100 ans de physique quantique" est organisée par l’Association scientifique "Rencontres du Vietnam", dont le Professeur de physique Jean Trân Thanh Vân est le président, et le Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaires.

Thanh Tuê/CVN