Hanoï ouvre la voie à un ordre juridique mondial dans le cyberespace

Le 25 octobre, à Hanoï, la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, également appelée Convention de Hanoï, a été officiellement ouverte à la signature. Cet événement marque une étape historique dans les efforts internationaux visant à établir un ordre juridique mondial dans le cyberespace.

Selon l'agence de presse Xinhua, la cérémonie d'ouverture à la signature a réuni le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, ainsi que des dirigeants et représentants d'environ 110 pays et organisations internationales.

Dans son discours, le président vietnamien, Luong Cuong, a souligné que le fait que le Vietnam préside cet événement et soit le premier pays à signer la Convention témoigne de son ferme engagement envers le respect du droit international, la mise en œuvre de ses obligations internationales et la consolidation d'un ordre juridique mondial dans le cyberespace.

Xinhua a salué le rôle actif, responsable et digne de confiance du Vietnam dans la promotion de la coopération multilatérale, ainsi que son exemplarité dans l'organisation de forums internationaux de haut niveau.

L'Agence France-Presse (AFP) a décrit la Convention de Hanoï comme le premier cadre juridique mondial destiné à promouvoir la coopération internationale dans la prévention et la lutte contre tous les types de crimes numériques, allant de la fraude transfrontalière au blanchiment d'argent, en passant par la cybercriminalité organisée. Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que cette cérémonie d'ouverture à la signature constituait une étape majeure, mais qu'elle n'était que le début d'un long combat contre la cybercriminalité mondiale.

Selon Reuters, la Convention de Hanoï représente une avancée inédite des Nations unies pour permettre aux États de réagir plus rapidement et efficacement face aux menaces numériques, qui coûtent des milliers de milliards de dollars à l'économie mondiale chaque année.

La Convention de Hanoï entrera en vigueur après sa ratification par au moins quarante pays, ouvrant la voie à un réseau de coopération plus rapide et transparent en matière d'enquêtes, de poursuites et d'échanges de données transfrontalières, contribuant ainsi à la construction d'un cyberespace sûr, fiable et durable.

