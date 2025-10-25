Lancement du Fonds "Cham yêu thuong" : semer l’amour et l’espoir

Photo : VNA/CVN

Le Fonds "Cham yêu thuong" est un Fonds indépendant agréé par le ministère de l'Intérieur en vertu de la décision N°1081, datée du 22 septembre 2025. Il est né d'une volonté caritative, mais aussi du parcours émotionnel de ses fondateurs qui témoignent des difficultés de nombreuses personnes fragiles et démunies qu’ils soutiennent.

Ce Fonds promeut quatre valeurs fondamentales : transparence, valeurs partagées, rayonnement communautaire et impact durable. Sous la supervision des organes de gestion de l'État, avec le système de données faisant l'objet d'audits indépendants périodiques, il s'engage à garantir le principe de transparence dans toutes ses activités : transparence de l'information, transparence financière et transparence de l'impact. Toutes les recettes et dépenses du Fonds sont clairement divulguées.

La cérémonie de lancement du Fonds "Cham yêu thuong" s’est déroulée le 24 octobre à Hanoï. Cet événement a marqué le lancement d’un parcours caritatif moderne, transparent et durable.

Photo : BTC/CVN

Pour la période 2025-2026, ce Fonds est concentré sur la mise en œuvre de deux projets phares : "Semer la vitalité " et "Semer l'espoir". Le premier fournira des repas nutritifs aux enfants pauvres des zones défavorisées, reculées et isolées. Le second organisera des activités de soutien spirituel pour les enfants malades, par le biais de livres et d'art, afin de nourrir leurs espoirs et leurs rêves, de les aider à maintenir un esprit optimiste tout au long de leur parcours de traitement.

Des projets phares

"Au fil des années, le secteur de la santé n’a cessé de déployer des efforts constants pour soigner, protéger et améliorer la santé de la population, en particulier celle des enfants et personnes vulnérables, en situation difficile. Cette noble mission appelle à la solidarité et à la contribution de l’ensemble de la société. La création du Fonds caritatif Cham yêu thuong constitue une preuve vivante d’esprit d’humaniste et de sens des responsabilités envers la communauté", a dit le vice-ministre de la Santé, Lê Duc Luân.

Thang Thị Hanh, chef du Département des organisations non gouvernementales (du ministère de l'Intérieur), a hautement apprécié la bienveillance, l’esprit de partage et le sens des responsabilités sociales du Comité fondateur du Fonds "Cham yêu thuong". "La création de ce Fonds revêt une profonde signification humaniste : il ne s’agit pas seulement d’une action de bienfaisance, mais également d’un pont reliant les cœurs généreux, partageant l’amour et diffusant l’esprit de solidarité +la feuille saine couvre la feuille déchirée+ de notre peuple".

Le Fonds vise à soutenir les dépenses médicales d'urgence des patients démunis, en leur permettant de recevoir des soins rapides, d'accéder au matériel médical et aux services de santé essentiels. Parallèlement, il vise également à parrainer et à soutenir les établissements médicaux encore confrontés à des difficultés en termes d'infrastructures et de manque d'équipements spécialisés, contribuant ainsi à améliorer les capacités d'examen médical, de traitement et de soins de santé communautaires. Il s'agit d'objectifs concrets, témoignant d'un sens aigu de la responsabilité sociale, conformes aux orientations du Parti et aux politiques de l'État en matière de développement durable, de sécurité sociale et de volonté de ne laisser personne de côté.

Photo : BTC/CVN

Nguyên Vân Linh, vice-présidente du Conseil fondateur du Fonds caritatif "Cham yêu thuong", a confié que le parcours "Toucher l'amour" était un long chemin exigeant la coopération persévérante de toute la communauté et s’est dite convaincu que chaque petit geste, aussi simple soit-il, peut engendrer un grand impact. Et d'ajouter : "La création de Cham yêu thuong est née du souhait de semer l’amour au quotidien, d’inspirer la bienveillance et le sens des responsabilités, d’éveiller l’esprit de solidarité et de partage au sein de la communauté, afin de diffuser les valeurs humaines et de créer un impact social positif et durable".

Des ambassadeurs

Lors de la cérémonie de lancement du Fonds "Cham yêu thuong", le Conseil fondateur du Fonds et l’Hôpital national d’ophtalmologie ont signé un accord de partenariat.

Photo : VNA/CVN

Le comité d'organisation du Fonds "Toucher l’amour" a également annoncé que le chanteur Tùng Duong et le réalisateur Viêt Tu étaient officiellement devenus ambassadeurs du Fonds. En tant que relais d’inspiration pour une vie belle et bienveillante au sein de la communauté, ces ambassadeurs accompagneront le Fonds dans ses missions humanitaires, ses activités d’échanges, de levée de fonds et de diffusion d’histoires porteuses d’humanité tout au long du parcours "Toucher l'amour".

Après la cérémonie de lancement, au quatrième trimestre 2025, le Fonds prévoit de déployer un budget de 20 milliards de dôngs axé sur le soutien médical et les soins de santé physique et mentale pour les enfants, à travers trois projets phares : "Semer l'avenir", "Semer la vitalité" et "Semer l'espoir". D'ici à la fin d’année, il vise à soutenir directement plus de 10.000 personnes défavorisées, dont des enfants, des patients démunis et des groupes communautaires vulnérables à travers le pays.

Quê Anh/CVN