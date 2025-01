Le Vietnam et la Pologne s’engagent à hisser leurs relations à un nouveau palier

Lors de leurs entretiens qui ont suivi la cérémonie de bienvenue en l’honneur du chef du gouvernement vietnamien en visite officielle en Pologne, les deux dirigeants ont souligné les liens traditionnels qui unissent le Vietnam et la Pologne, qui célèbrent cette année le 75e anniversaires de relations diplomatiques bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le peuple vietnamien gardaient toujours en mémoire le soutien précieux que la Pologne avait apporté au Vietnam au cours de la lutte passée pour l’indépendance nationale et dans l’œuvre actuel d’édification et de développement nationaux.

Il a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, du président vietnamien Luong Cuong et du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, aux hauts dirigeants polonais; et a salué les réalisations socio-économiques de la Pologne, devenue la 20e économie mondiale, et la présidence polonaise de l’Union européenne (UE).

Partageant la situation de chaque pays, les deux dirigeants ont discuté en profondeur des orientations majeures et des mesures spécifiques, et ont convenu d’envisager prochainement d’élever les relations bilatérales à un niveau stratégique.

Six groupes de mesures pour intensifier les relations

Dans cet esprit, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé au Premier ministre Donald Tusk six grands groupes de mesures que sont les suivants :

Premièrement, renforcer la confiance politique, en vue d’élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique dans les temps à venir, continuer à accroître les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau et via tous les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et des échanges populaires.

Deuxièmement, améliorer davantage l’efficacité, faire de la coopération économique un pilier important des relations bilatérales; s’efforcer de porter rapidement le chiffre d’affaires du commerce bilatéral à 5 milliards de dollars, de renforcer la connectivité entre les deux économies, y compris les connexions logicielles et matérielles.

Troisièmement, renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense, prévenir la criminalité transnationale et la cybersécurité.

Quatrièmement, promouvoir l’éducation et la formation par la mise en œuvre efficace de l’Accord de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur signé lors de la visite; promouvoir la coopération dans le travail, un domaine potentiel de coopération entre les deux pays, en particulier la formation des ressources humaines liées à la transformation numérique, à la transformation verte, à l’économie circulaire et à la fabrication de puces.

Cinquièmement, renforcer les échanges entre les peuples et coordonner les activités pour célébrer le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025. À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a annoncé que le Vietnam avait décidé d’exempter de visa pour les citoyens polonais en 2025.

Sixièmement, renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux tels que les Nations unies et dans le cadre ASEAN-UE; et le Vietnam a affirmé sa volonté de devenir un pont entre l’ASEAN et la Pologne.

Saluant la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh, la première d’une haute délégation internationale au Pologne en 2025, le Premier ministre Donald Tusk a affirmé que le Vietnam était toujours un ami proche et de longue date de la Pologne et qu’il est l’un de ses partenaires de première importance en Asie du Sud-Est.

Le chef du gouvernement polonais a convenu que les deux parties devraient envisager de porter prochainement leurs relations à un niveau stratégique sur la base d’une grande confiance politique et des bons résultats de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Pologne honorée par 75 ans d’histoire.

Il a considéré que le Vietnam comme l’un des marchés les plus potentiels de la Pologne dans la région Asie-Pacifique, où de plus en plus d’entreprises polonaises souhaitent étendre leurs investissements et leurs activités au Vietnam.

Partageant la proposition de son homologue vietnamien, le Premier ministre Donald Tusk a affirmé que la Pologne allait ratifier bientôt l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), soutenait la Commission européenne (CE) pour lever aussi rapidement que possible le carton jaune pour les exportations de produits aquatiques du Vietnam vers l’UE.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement les cadres de coopération et les accords signés entre les deux pays ; de promouvoir la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, du commerce et de l’investissement, de la science et de la technologie, des transports, de la connectivité ferroviaire, des produits pharmaceutiques, de l’éducation et de la formation, de la culture et du tourisme et des échanges entre les peuples, tout en élargissant la coopération à des domaines potentiels tels que les énergies renouvelables , transformation numérique, les technologies de l’information, le travail et l’agriculture.

Elles ont également convenu de se soutenir mutuellement et de servir de passerelle pour les marchandises de l’autre vers les marchés de l’ASEAN et de l’UE.

Le dirigeant vietnamien a remercié et demandé au gouvernement polonais de continuer à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Pologne puisse s’intégrer plus profondément dans la société de son pays de résidence, en apportant des contributions positives au développement de la Pologne ainsi qu’à l’amitié traditionnelle entre les deux pays, y compris la reconnaissance dès que possible de la communauté vietnamienne comme minorité ethnique polonaise.

Photo : VNA/CVN

Les deux Premiers ministres ont affirmé continuer à travailler en étroite collaboration et à se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, contribuant ainsi à assurer la paix, la sécurité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

S’échangeant sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la question de la Mer Orientale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Pologne de soutenir la position de centralité de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale.

En conséquence, les différends et les conflits dans le monde doivent être résolus par des moyens pacifiques, sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, en particulier la CNUDM de 1982, contribuant ainsi à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol dans les régions et le monde, pour la coopération et la prospérité commune du monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le Premier ministre Donald Tusk à se rendre à nouveau au Vietnam. Le Premier ministre Donald Tusk a accepté l’invitation avec plaisir.

À cette occasion, les deux dirigeants ont assisté à la signature d’un certain nombre de documents de coopération entre les deux pays dans les domaines de la diplomatie et du travail.

Ils ont par la suite rencontré la presse pour annoncer les résultats de leurs entretiens qualifiés de sincères, ouverts et fructueux, qui sont animés par une compréhension mutuelle profonde, des sentiments chaleureux et une volonté de hisser les liens à une nouvelle hauteur, selon le chef du gouvernement polonais.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que malgré les changements dans le monde, les sentiments entre les deux pays et leurs peuples n’ont pas changé mais se sont développés de manière plus complète, plus profonde et plus efficace.

Dans des conditions difficiles et complexes, avec de nombreux impacts négatifs, les deux pays ont trouvé la meilleure voie de se rapprocher, sur la base de belles relations traditionnelles, a-t-il plaidé, se déclarant convaincu que les relations entre le Vietnam et la Pologne sont belles et durables à jamais.

VNA/CVN