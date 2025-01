Le président Luong Cuong exhorte An Giang à prendre soin de la population au Têt

Le président Luong Cuong s’est rendu jeudi 16 janvier dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, avant le Têt (Nouvel An lunaire), où il a exhorté les autorités locales à continuer à prendre des mesures concrètes pour prendre soin de la population pendant la plus grande fête traditionnelle du pays.

Photo : VNA/CVN

Rendant visite aux habitants de la commune de My Hoa Hung de la ville de Long Xuyên, le chef de l’État a déclaré que le Têt était une occasion pour les autorités locales de montrer leurs sentiments et leurs responsabilités aux habitants de toute la province.

Il a estimé que les réalisations globales obtenues jusqu’à présent par An Giang ont jeté des bases solides pour que la province puisse mieux prendre soin des résidents locaux pendant le Têt et contribuer à la mise en œuvre des politiques de protection sociale du Parti et de l’État.

Selon le Comité provincial du Parti, en 2024, An Giang a atteint et dépassé 13 des 15 objectifs fixés par le Conseil populaire provincial, avec une croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) estimée à 7,16% et un revenu par habitant atteignant 66,24 millions de dôngs.

Des secteurs clés tels que l’agriculture, le commerce et le tourisme ont enregistré une forte croissance, tandis que la protection sociale s’est améliorée et que la sécurité, la défense nationale et la souveraineté des frontières ont été maintenues.

Entre-temps, An Giang a montré de solides performances dans l’édification et le remodelage du Parti ainsi que dans la rationalisation de l’appareil organisationnel du système politique.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne les tâches futures, le président Luong Cuong a demandé à An Giang de continuer à mettre en œuvre efficacement les politiques de l’administration centrale en fonction de ses conditions spécifiques.

Soulignant le grand potentiel de développement d’An Giang, il a espéré que la province s’efforcerait d’accomplir toutes les tâches fixées pour 2025, contribuant davantage à la croissance globale de la région du delta du Mékong et de l’ensemble du pays.

À cette occasion, le chef de l’État a offert des cadeaux du Têt aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux ménages pauvres de la province.

Plus tôt, il a offert de l’encens en hommage au président Tôn Duc Thang sur le site commémoratif du dirigeant sur l’îlot d’Ong Ho dans la commune de My Hoa Hung, et a planté un arbre de souvenir sur le site.

Le même jour, le président Luong Cuong et son entourage ont rendu visite à la famille de Vo Dai Nhân et Vo Thi Vân, deux vétérans révolutionnaires exceptionnels de la ville de Long Xuyên. Il leur a adressé ses vœux de Nouvel An et leur a exprimé sa gratitude pour leurs contributions à la cause de la libération et du développement de la nation.

La délégation a également rendu visite à la famille du vétéran blessé Bùi Van Huân, ancien membre du Comité central du Parti et ancien vice-président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam.

VNA/CVN