Le meurtrier d’une ressortissante vietnamienne a été interpellé

Les autorités singapouriennes ont arrêté un agresseur qui avait tué une citoyenne vietnamienne dans la cité-État au début de ce mois-ci, et l’a poursuivi conformément à la loi singapourienne, a déclaré jeudi 19 décembre à la presse à Hanoï la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

Selon l’ambassade du Vietnam à Singapour, les autorités locales compétentes ont informé qu’une ressortissante vietnamienne avait été agressé et avait succombé plus tard à ses blessures après son hospitalisation urgente le 10 décembre, a-t-elle fait savoir.

Aussitôt informée, l’ambassade du Vietnam à Singapour a contacté les autorités singapouriennes compétentes pour vérifier l’information et a demandé une enquête approfondie sur l’affaire, a poursuivi la diplomate.

L’ambassade a également aidé la famille de la victime à se rendre à Singapour pour effectuer les procédures post-mortem et rapatrier la dépouille de la victime au Vietnam, a-t-elle indiqué, présentant en même temps les plus sincères condoléances à la famille de la victime.

Plus tôt, les autorités singapouriennes ont confirmé que la victime était Dào Thi Hông, une ressortissante vietnamienne de 34 ans et mère de trois enfants. Elle avait déménagé à Singapour depuis Hanoi il y a cinq ans et travaillait à la quincaillerie Quan Long Nippon Paint.

La police locale n’a pas révélé l’identité de l’agresseur présumé, qui serait un autre employé du magasin et devrait être inculpé de meurtre le 12 décembre, un délit passible de la peine de mort, selon les médias locaux.

