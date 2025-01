Vinh Long renforce ses liens avec la province cambodgienne de Banteay Meanchey

La province de Vinh Long (Sud) et la province cambodgienne de Banteay Meanchey ont signé, le 16 janvier, un protocole d'accord pour la période 2025-2029.

>> Collaboration Vietnam - Cambodge pour les Monuments de l’Amitié entre les deux pays

>> Le Cambodge appelé à créer des conditions plus favorables pour des personnes d'origine vietnamienne

>> Renforcer l'amitié entre les provinces frontalières du Vietnam et du Cambodge

Photo : VNA/CVN

Ce document vise à renforcer le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération globale à long terme entre les deux pays. Il définit les principaux domaines de collaboration, mettant un accent particulier sur l'agriculture, le commerce et les services touristiques, en conformité avec les accords bilatéraux existants.

Les deux provinces se sont engagées à créer des conditions favorables pour permettre aux entreprises locales de développer leurs activités d'affaires et d'exploiter pleinement leur potentiel économique à travers des partenariats d'investissement.

L'accord met également en avant la coopération éducative, en promouvant des programmes d'échange de connaissances destinés aux fonctionnaires, aux femmes, aux jeunes et aux étudiants. Une attention particulière sera portée à l'application des technologies avancées dans l'agriculture, ainsi qu'à l'éducation des enfants et des adolescents sur des compétences et connaissances essentielles.

Lors de la cérémonie de signature, le président du Comité populaire provincial de Vinh Long, Lu Quang Ngoi, a affirmé que ce protocole d'accord constitue une base solide pour la mise en œuvre de programmes de coopération dans divers domaines.

Pour sa part, le gouverneur de Banteay Meanchey, Oum Reatrey, a souligné que cet accord apporterait des bénéfices concrets aux deux provinces, tout en renforçant leur solidarité, leur bon voisinage, leur amitié traditionnelle et leur coopération à long terme.

Il a également rappelé l'importance historique des relations entre le Vietnam et le Cambodge, notamment le rôle du Vietnam dans la libération du peuple cambodgien du régime génocidaire, le 7 janvier 1979.

VNA/CVN