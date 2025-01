Pham Minh Chinh rencontre des chefs d'entreprises polonaises

Dans le cadre de sa visite officielle en Pologne, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré dans la matinée du 17 janvier à Varsovie des dirigeants de grandes entreprises polonaises, dont le groupe Adamed et LOT Airlines.

Photo : VNA/CVN

La présidente du groupe Adamed, Malgorzata Adamkiewicz, a dit qu’Adamed possédait deux usines en Pologne et une autre au Vietnam et avait participé à la modernisation du centre de R&D et de l'usine de production de Davipharm (Admed Vietnam) à Binh Duong.

Souhaitant accroître ses investissements au Vietnam, Malgorzata Adamkiewicz a émis son espoir de continuer à recevoir le soutien du gouvernement vietnamien. Le groupe s'engage à produire des produits pharmaceutiques de haute qualité au service des soins de santé des gens, a-t-elle assuré.

Saluant l'expansion des investissements d'Admed au Vietnam, le Premier ministre a suggéré que ce groupe augmente sa production pour exporter des produits vers la région de l'ASEAN et l'Asie ainsi que vers le monde entier, en profitant des 17 accords de libre-échange signés par le Vietnam avec 60 marchés dans le monde, y compris les pays européens.

Pham Minh Chinh a proposé à Admed d'accroître ses investissements et de transférer des technologies au Vietnam et s’est engagé à créer les meilleures conditions possibles afin que le groupe puisse se développer efficacement au Vietnam.

Lors de la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants de LOT Airlines, Michal Fijol, président par intérim du conseil d'administration de LOT, a souligné les perspectives prometteuses de l'aviation civile au Vietnam.

Photo: VNA/CVN

En 2010, LOT a lancé une ligne aérienne de Varsovie à Hanoï, qui a rencontré un grand succès au début. Cependant, en raison des impacts de la pandémie de COVID-19, la ligne Varsovie - Hanoï a temporairement cessé de fonctionner depuis 2020.

Actuellement, LOT est intéressé par la reprise des relations commerciales avec le Vietnam, en particulier la relance de la ligne Varsovie - Hanoï, dans l'espoir de continuer à développer les activités commerciales dans l'aviation au Vietnam.

LOT opère actuellement des vols charters entre Varsovie et Phu Quôc et en 2024, elle a amené 15.000 touristes polonais au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les opérations commerciales efficaces de LOT ces derniers temps malgré les fluctuations de la situation mondiale, ainsi que la coopération entre Vietnam Airlines et LOT dans les services de transport de passagers et de fret.

Le Premier ministre a suggéré que LOT rouvre ses vols vers le Vietnam et continue de coopérer avec Vietnam Airlines pour exploiter des vols vers le Vietnam, y compris des vols charters, amenant les touristes vers des destinations touristiques célèbres du pays telles que Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Nha Trang, Ha Long, Phu Quoc…, ainsi que d’autres pays de la région.

Le Premier ministre a également demandé à LOT de continuer à travailler en étroite collaboration avec Vietnam Airlines et les agences concernées pour rechercher des opportunités d'expansion du marché au Vietnam.

Le gouvernement vietnamien s'engage à toujours créer des conditions favorables aux opérations des investisseurs étrangers au Vietnam selon la loi.

VNA/CVN