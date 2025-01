Le Vietnam félicite la nouvelle présidente du parlement mozambicain

Photo : mznews/CVN

Margarida Talapa, candidate du Frelimo et ancienne ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, est la troisième femme à être élue présidente de l’Assemblée de la République du Mozambique, après Veronica Macamo et Esperanca Bias.

VNA/CVN