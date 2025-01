Le MoFA rencontre le corps diplomatiques et les organes de presse étrangers

>> La diplomatie économique contribue clairement au développement socio-économique

>> Valoriser le Vietnam grâce à la diplomatie culturelle

>> Conférence de bilan des activités de la diplomatie de défense en 2024

Photo : VNA/CVN

L’événement a été l’occasion pour le MoFA, le corps diplomatique et les bureaux des organes de presse étrangers de renforcer leurs liens, de revoir leur coordination de l’année dernière et de célébrer le Têt (Nouvel An lunaire) du Vietnam.

Dans son discours, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a présenté les réalisations socio-économiques du Vietnam en 2024, notamment un taux de croissance impressionnant de 7% - l’un des plus élevés de l’ASEAN, de nombreux nouveaux records en matière de commerce et d’investissement.

Elle a souligné les succès dans la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la qualité de vie de la population, garantissant que les réalisations en matière de croissance profitent à tous et que personne n’est laissé pour compte.

Avec une politique étrangère ouverte, le Vietnam a continué à améliorer et à élever ses relations avec les pays et les organisations internationales. Le Vietnam a entretenu ses relations diplomatiques avec 194 pays, a amélioré et intensifié ses partenariats stratégiques et globaux avec 32 pays et a joué un rôle de plus en plus actif et responsable dans plus de 70 organisations régionales et internationales dont il est membre, a-t-elle indiqué.

Elle a attribué les réalisations du pays l’année dernière en partie à la précieuse coopération et au soutien des amis internationaux, notamment des agences de représentation diplomatique et des journalistes et assistants des bureaux des médias étrangers, qui ont servi de passerelle pour diffuser des informations et des images sur le Vietnam à la communauté internationale de manière objective et vivante.

Photo : VNA/CVN

En s’engageant à coordonner en temps opportun et à soutenir constamment les agences de représentation diplomatique et les organes de presse étrangers, elle a noté que 2025 est une année charnière pour le Vietnam pour accélérer les efforts et réaliser des percées afin d’atteindre les objectifs de développement socio-économique pour 2021-2025, se préparer au XIVe Congrès national du Parti, célébrer de nombreux anniversaires importants et organiser d’importants événements diplomatiques multilatéraux, notamment le quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G) en avril prochain.

Dans ce contexte, elle a exprimé son espoir de voir les organes de représentation diplomatique et les bureaux des organes de presse étrangers continuer à soutenir le Vietnam, notamment en diffusant davantage d’informations et d’images sur le développement dynamique du Vietnam dans le monde.

Lors de la rencontre, la vice-ministre et les autres participants ont également souhaité une nouvelle année pleine d’énergie, de paix et de prospérité pour chaque pays et le monde entier.

VNA/CVN