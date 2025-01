Cérémonie d’accueil du Premier ministre Pham Minh Chinh à Varsovie

Photo : VNA/CVN

Les Premiers ministres vietnamien et polonais ont inspecté la garde d’honneur. La cérémonie s’est achevée par un défilé militaire de l’armée polonaise. Après la cérémonie, ils ont tenu une réunion privée avant d’entamer leurs entretiens.

Au cours des 75 dernières années, le Vietnam et la Pologne ont entretenu une relation solide et globale dans de nombreux domaines, notamment la politique, l’économie, la culture, la science et l’éducation. La Pologne a toujours soutenu le Vietnam, offrant une aide importante pendant la lutte passée du pays pour l’indépendance nationale et dans son processus actuel de développement national.

Des visites et des échanges fréquents de haut niveau entre les deux pays ont été maintenus, renforçant encore leur amitié. En outre, le Vietnam et la Pologne ont coopéré étroitement dans des forums multilatéraux.

Des partenaires fiables

Le Vietnam est désormais le premier partenaire commercial de la Pologne en Asie du Sud-Est, et la Pologne est le premier partenaire du Vietnam en Europe centrale et orientale. Le commerce bilatéral a connu une croissance constante ces dernières années, dépassant les 3,43 milliards de dollars en 2024.

La Pologne a ratifié l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA). En novembre 2024, la Pologne avait investi dans 33 projets au Vietnam, avec un capital enregistré total de 473,82 millions de dollars.

La Pologne a été l’un des premiers pays de l’UE à aider le Vietnam pendant la pandémie de COVID-19, en faisant don de 1,4 million de doses de vaccin et de 8 tonnes de fournitures médicales d’une valeur de 4 millions de dollars.

La coopération bilatérale dans d’autres domaines tels que la défense, la sécurité, l’éducation, l’agriculture, la culture et le travail a également continué de progresser. Des milliers d’étudiants et de travailleurs qualifiés vietnamiens ont été formés en Pologne.

La communauté vietnamienne en Pologne, qui compte environ 25.000 personnes, est connue pour sa solidarité, son dévouement à la patrie et ses précieuses contributions à la fois à la Pologne et aux relations bilatérales.

Compte tenu des solides fondations des 75 dernières années, la visite officielle du chef du gouvernement vietnamien en Pologne devrait créer une percée dans les relations bilatérales, renforçant ainsi davantage les liens du Vietnam avec l’Europe centrale et orientale.

Plus tôt dans la journée, avant la cérémonie d’accueil, le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne ont déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sur la place de la Victoire à Varsovie, du nom du maréchal Józef Piłsudski. Ce mémorial rend hommage aux soldats polonais qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance de la nation.

Dans le Livre d’or commémoratif, le dirigeant vietnamien a exprimé son admiration pour les héros tombés au combat qui ont consacré et sacrifié leur vie pour l’indépendance, la souveraineté, la démocratie, la liberté et le développement de la Pologne.

VNA/CVN