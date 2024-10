Le secrétaire général de l'ONU appelle à la paix un an après le début du conflit à Gaza

Photo : IRNA/VNA/CVN

"Aujourd'hui marque un an des événements horrifiques du 7 octobre dans lesquels le Hamas a lancé une attaque terroriste à grande échelle en Israël, tuant plus de 1.250 Israéliens et ressortissants étrangers, dont des femmes et des enfants", a indiqué M. Guterres dans une allocution vidéo. "Plus de 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza, y compris des femmes et des enfants."

"En cette journée, la communauté internationale doit réitérer de sa voix la plus forte sa condamnation totale des actes abominables du Hamas, y compris la prise d'otages", a déclaré le secrétaire général, exprimant sa solidarité avec toutes les victimes et leurs proches et exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages.

"II est temps de libérer les otages. Temps de faire taire les armes. Temps de mettre fin aux souffrances qui ont englouti la région. Temps pour la paix, le droit international et la justice", a-t-il dit, ajoutant que les Nations unies étaient pleinement engagées à réaliser ces objectifs.

Xinhua/VNA/CVN