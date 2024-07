Le Vietnam présente une proposition importante sur le Traité de non-prolifération nucléaire

>> Le Vietnam contribue à la promotion du TNP pour la sécurité mondiale

>> Le Vietnam appelle au renforcement des efforts internationaux de désarmement

Photo : VNA/CVN

Le diplomate vietnamien a souligné que le Vietnam soutient le rôle clé du TNP dans les efforts de désarmement et de prévention de la prolifération des armes nucléaires, garantissant le droit d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Le Vietnam appelle les pays membres à poursuivre leurs efforts pour renforcer la mise en œuvre et l'universalité du TNP, mettre en œuvre de manière équilibrée et globale les trois piliers du TNP et de réels progrès doivent être réalisés dans le domaine du désarmement, a-t-il souligné, ajoutant que le Vietnam met l’accent sur les efforts visant à assurer la sécurité des pays dépourvus d’armes nucléaires, notamment en créant des zones exemptes d’armes nucléaires et invite les puissances nucléaires à adhérer au Protocole au Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ).

En plus de proposer des mesures visant à promouvoir la mise en œuvre efficace du TNP, le Vietnam affirme l'importance des traités internationaux pertinents sur la non-prolifération et le désarmement des armes nucléaires et exhorte les pays à adhérer et à ratifier le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires et à promouvoir conjointement l'entrée en vigueur prochaine du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires.

En outre, Cung Duc Hân a également informé des contributions positives et responsables du Vietnam à la lutte contre la prolifération, au désarmement nucléaire et à la garantie de la sécurité et de la sûreté nucléaires ces derniers temps et affirmé que le Vietnam était prêt à se coordonner avec les pays membres pour continuer à apporter des contributions positives lors de la réunion de préparation à la Conférence d'examen du TNP en 2026.

VNA/CVN