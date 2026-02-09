Le Vietnam et la République de Corée renforcent leur partenariat stratégique global

La vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Thanh, a reçu le 9 février à Hanoï, l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam.

>> Approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée

>> Une délégation de l'Association d'affaires et d'investissement Vietnam - R. de Corée reçue à Hanoï

>> Le Vietnam et la République de Corée cherchent à renforcer leur coopération globale

Photo : ĐBND/CVN

Lors de la rencontre, Nguyên Thi Thanh a présenté ses vœux de Nouvel An à l'ambassadeur, à son épouse et au personnel de l'ambassade de la République de Corée au Vietnam à l'occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

Elle a félicité la République de Corée pour ses réalisations obtenues en 2025 et s'est dite convaincue que, sous la direction du président Lee Jae Myung et du président de l'Assemblée nationale Woo Won Shik, le pays poursuivrait son développement constant et contribuerait positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale a indiqué que le Vietnam venait d’organiser avec succès le XIVᵉ Congrès du Parti. Le pays se prépare actuellement aux élections des députés de la XVIᵉ Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, prévue en mars 2026. Elle a qualifié ce scrutin d'événement politique majeur qui permettrait aux électeurs de tout le pays de choisir des représentants reflétant la volonté et les aspirations du peuple.

Elle a noté que la République de Corée organisera prochainement des élections locales et des élections partielles pour la 22e Assemblée nationale, et s'est dite confiante quant au bon déroulement de ces scrutins, qui soutiendront la dynamique de développement des deux pays et contribueront à un renforcement de la coopération bilatérale.

Saluant l'ambassadeur et le personnel de l'ambassade pour leur contribution aux progrès positifs des relations Vietnam - République de Corée, Nguyên Thi Thanh a exhorté l'ambassadeur à poursuivre la mise en œuvre effective des accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays. Elle a encouragé les efforts visant à faciliter les échanges de haut niveau afin de maintenir et de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, tout en soutenant la coopération dans les domaines de la formation des ressources humaines, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples, afin d'approfondir les liens entre les deux nations.

Pour sa part, l'ambassadeur Choi Young Sam a remercié la vice-présidente de l'Assemblée nationale pour cette rencontre et s'est dit convaincu que, s'appuyant sur le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti, le Vietnam continuerait de progresser dans une nouvelle ère, et ce, dans tous les domaines.

Reconnaissant la contribution de Nguyên Thi Thanh au renforcement des relations bilatérales, l'ambassadeur a déclaré que le partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée gagnait en ampleur et en efficacité.

Il a exprimé l'espoir que les deux pays poursuivraient les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, ainsi que la coopération entre les commissions parlementaires, les agences, les parlementaires, les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires, afin de rendre les relations bilatérales plus étroites et plus concrètes.

VNA/CVN