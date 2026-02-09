Le leader du Parti rencontre d’anciens membres du Comité central du Parti au Sud

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé lundi 9 février à Hô Chi Minh-Ville une rencontre avec d’anciens membres du Comité central du Parti originaires des provinces et villes du Sud, qui n’avaient pu assister à une rencontre similaire organisée précédemment à Hanoi en raison de circonstances personnelles.

>> Le secrétaire général du Parti rencontre des Vietnamiens d’outre-mer

>> Le secrétaire général Tô Lâm souligne le rôle moteur de Hô Chi Minh-Ville

>> Le leader du Parti présente ses vœux du Têt au chercheur Nguyên Dinh Tu

Tenu à l’occasion du 96e anniversaire de la fondation du Parti et de la célébration du Nouvel An lunaire (Têt), cet événement a réuni notamment l’ancien président de la République Nguyên Minh Triêt, le ministre de la Défense Phan Van Giang et le ministre de la Police, Luong Tam Quang.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère chaleureuse et cordiale, les participants ont partagé leurs opinions et leurs idées sur les questions stratégiques du Parti et du pays, contribuant ainsi à affiner les orientations et les politiques de développement national pour la période à venir.

Après avoir écouté les idées exprimées, le secrétaire général Tô Lâm a remercié les participants pour leurs avis sincères et responsables, les qualifiant d’expérience précieuse, d’encouragement et de témoignage d’une profonde confiance et d’un engagement indéfectible envers le Parti, la nation et le peuple. Il a affirmé que ces contributions seraient étudiées avec attention et intégrées à la direction et à la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Passant en revue la situation du Parti et du pays, le leader du Parti a souligné que chaque Congrès national du Parti marque une étape importante dans la croissance et la maturité du Parti, notant que le succès du XIVe Congrès national du Parti a une fois de plus démontré le caractère, l’intelligence, l’unité et le consensus du Parti.

Il a souligné les progrès constants accomplis dans l’édification et le remodelage du Parti, notamment sur les plans politique, idéologique et éthique, organisationnel et des ressources humaines, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption et le gaspillage, et contre l’"auto-évolution" et l’"auto-transformation". La discipline du Parti a été renforcée et la confiance du public dans le Parti n’a cessé de croître.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que les tâches révolutionnaires à venir imposent des exigences élevées et de lourdes responsabilités, nécessitant un renforcement des capacités de direction et de gouvernance du Parti, une discipline accrue et une lutte résolue contre l’évitement, le déni de responsabilité et l’inefficacité, afin de garantir la mise en œuvre effective des politiques avisées.

Il a déclaré qu’à la suite du XIVe Congrès national du Parti, le Parti déploiera simultanément des actions clés, notamment le renouvellement du personnel, l’intensification de la lutte contre la corruption, le renforcement des organisations de base du Parti et l’accélération de la transformation numérique en son sein, afin de mener la transformation numérique nationale.

Malgré les incertitudes mondiales, le Vietnam a maintenu sa stabilité politique et sociale, préservé son indépendance et sa souveraineté, et développé ses relations extérieures, son influence internationale ne cessant de croître.

Concernant l’économie, le secrétaire général Tô Lâm a reconnu les défis liés à la réalisation d’une croissance à deux chiffres, insistant sur le fait que la croissance rapide doit s’accompagner de durabilité, de stabilité macroéconomique, de productivité et de compétitivité.

Il faudrait donc créer des percées en matière d’institution, de science et de technologie, d’innovation, de transformation numérique, d’infrastructures stratégiques et de ressources humaines ; mobiliser toutes les ressources sociales et traduire la volonté politique en résultats concrets ; et se mettre à l’œuvre pour réaliser ces objectifs, a-t-il indiqué.

Le XIVe Congrès national du Parti a confirmé que la rationalisation du système politique et des unités administratives a permis d’atteindre les objectifs stratégiques, d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement et de répondre aux difficultés émergentes, notamment au niveau local.

S’agissant de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères, le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur la nécessité de bâtir des forces armées modernes et professionnelles, de garantir la sécurité du cyberespace et de poursuivre une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, qui approfondisse les partenariats concrets et renforce le rôle du Vietnam sur la scène internationale.

Il a affirmé que l’objectif ultime de toutes les politiques est d’améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population, soulignant les progrès accomplis en matière de logement social, de secours en cas de catastrophe et de soutien aux groupes défavorisés, tout en appelant à une attention accrue pour les zones reculées, frontalières, insulaires et vulnérables aux catastrophes.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé la profonde gratitude du Parti et de l’État envers les anciens dirigeants pour leur contribution, et a formulé l’espoir de pouvoir continuer à bénéficier de leurs précieux apports.

À l’occasion du Nouvel An 2026 et du Têt à venir, il a présenté ses vœux de bonne santé et de bonheur aux délégués et à leurs familles, et a appelé à l’union pour la mise en œuvre réussie de la résolution du XIVe Congrès national du Parti en faveur d’un développement national rapide et durable.

VNA/CVN