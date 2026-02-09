Obsèques nationales pour un ancien vice-président du Conseil des ministres

Le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), le président de la République, le gouvernement, le CC du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et la famille ont annoncé le décès de Doàn Duy Thành, ancien vice-président du Conseil des ministres (actuel gouvernement). Ses obsèques seront organisées selon le rite funéraire national.

Photo : QĐND/CVN

Doàn Duy Thành, de son vrai nom Doàn Huu Tong, également connu sous les pseudonymes de Thanh Duy, Thanh Linh et Thanh Tong, est né le 15 septembre 1929 dans la commune de Công Hoa, district de Kim Thanh, ancienne province de Hai Duong (aujourd’hui commune de Lai Khê, ville de Hai Phong). Il résidait au 216, rue Dôi Cân, quartier de Ngoc Hà, à Hanoï. Il a participé à la Révolution en juillet 1945 et a adhéré au Parti le 15 octobre 1946.

Après une longue maladie, malgré les soins attentifs prodigués par le Parti, l’État, les professeurs, médecins et sa famille, il est décédé à 6h43 le 6 février 2026 (19e jour du dernier mois lunaire de l’année du Serpent), à l’Hôpital central militaire 108, à l’âge de 97 ans.

Tout au long de son parcours révolutionnaire, il a occupé de nombreuses hautes fonctions au sein du Parti et de l’État. Il a été membre du Comité central du Parti des Ve et VIe mandats, député de l’AN des VIIe et VIII8e législatures, secrétaire du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de la ville de Hải Phòng, ministre du Commerce extérieur, ministre de l’Économie extérieure (actuel ministère de l’Industrie et du Commerce), directeur de l’Institut central de recherche sur la gestion économique, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, ainsi que vice-président du Conseil des ministres.

Pour ses contributions éminentes à la cause révolutionnaire du Parti et de la Nation, il a été décoré de l’Ordre de l’Indépendance de première classe, de l’insigne des 80 ans d’adhésion au Parti, ainsi que de nombreuses autres distinctions et décorations prestigieuses.

Afin d’exprimer leur profond deuil et de rendre hommage à ses mérites et à ses services exceptionnels, les dirigeants du Parti et de l’État ont décidé d’organiser ses obsèques selon le protocole des funérailles nationales. Selon le communiqué officiel, le Secrétariat du Comité central du Parti a décidé de constituer un Comité national d’organisation des funérailles, composé de 25 membres, présidé par Nguyên Hoa Binh, vice-Premier ministre permanent.

La dépouille mortelle sera exposée à la Maison nationale des funérailles, située au N°5, rue Trân Thanh Tông, à Hanoï.

La cérémonie de recueillement aura lieu de 07h00 à 09h00 le 12 février 2026 (25e jour du dernier mois lunaire).

La cérémonie d’hommage solennel se déroulera à 09h00 le même jour et la crémation est prévue à 12h30 au crématorium du cimetière de Ninh Hai, à Hai Phong.

L’inhumation est prévue à 09h45 le 13 février 2026 (26e jour du dernier mois lunaire) au cimetière de son village natal de Tuong Vu, commune de Lai Khê, ville de Hai Phong.

VNA/CVN