Le PM souligne la nécessité de renforcer le dialogue et la coopération entre les nations

À l’occasion du Têt traditionnel de l’Année du Cheval, dans l’après-midi du 9 février à Hanoï, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son épouse, Le Thi Bich Tran, ont présidé la réception officielle offerte par le gouvernement de la République socialiste du Vietnam au corps diplomatique accrédité dans le pays.

L’événement a réuni notamment le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, les vice-Premiers ministres, des dirigeants de ministères et d’organismes centraux, ainsi que l’ambassadeur de Palestine au Vietnam, Saadi Salama, chef du corps diplomatique, accompagné des ambassadeurs, chargés d’affaires et représentants d’organisations internationales à Hanoï, avec leurs conjoints.

S’exprimant à cette occasion au nom du secrétaire général du Parti Tô Lâm, des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, le Premier ministre a adressé aux diplomates et aux invités ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Il a souligné que l’année 2025 avait été marquée par de fortes turbulences et de nombreuses incertitudes, où défis et opportunités se sont entremêlés, les difficultés l’emportant globalement. Néanmoins, a-t-il affirmé, la paix, la coopération et le développement demeurent le fil conducteur et la valeur commune reliant toutes les nations.

Pour le Vietnam, l’année 2025 a constitué un véritable test de gouvernance, de capacité d’adaptation et de résilience de l’ensemble du système politique et du monde des entreprises. Dans un contexte international instable, le pays a opté pour une action résolue, cohérente et responsable, participant de manière proactive et efficace à la résolution des défis mondiaux.

Grâce à cette détermination, le Vietnam a surmonté les difficultés et enregistré des résultats majeurs, avec une croissance de 8,02%, parmi les plus élevées de la région et du monde, et l’atteinte de l’ensemble des objectifs socio-économiques fixés pour l’année.

Le Premier ministre a souligné que ces acquis n’auraient pu être obtenus sans l’accompagnement et le soutien précieux des amis internationaux. Il a exprimé sa profonde reconnaissance aux États, gouvernements, dirigeants et peuples étrangers, ainsi qu’au corps diplomatique, pour leur solidarité et leur coopération constante avec le Vietnam.

S’inscrivant dans l’esprit du XIVᵉ Congrès du Parti, le Vietnam poursuivra une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation, se positionnant comme un ami fiable et un partenaire responsable de la communauté internationale. Le chef du gouvernement a également exprimé le souhait de continuer à bénéficier de l’appui des partenaires étrangers.

Il s'est déclaré convaincu que les ambassadeurs, chargés d’affaires et chefs de mission des organisations internationales à Hanoï continueraient de jouer efficacement leur rôle de passerelle, contribuant à renforcer de manière toujours plus étroite, profonde, concrète et efficace les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et les pays ainsi que les organisations internationales, au service d’un développement accru de chaque nation et d’un monde de paix, d’amitié, de coopération et de prospérité durable.

Le Premier ministre a appelé les délégués à unir leurs efforts pour promouvoir l’esprit des "trois fondations" : la solidarité pour créer la force, la coopération pour mobiliser les ressources, et le dialogue pour instaurer la confiance.

Au nom du corps diplomatique, l’ambassadeur Saadi Salama a salué les réalisations remarquables du Vietnam en 2025, notamment le succès du XIVᵉ Congrès du Parti et les progrès socio-économiques enregistrés. Il a affirmé que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement dynamique, renforçant son rôle de partenaire fiable et d’un membre actif et responsable sur la scène internationale.

Il a exprimé le vœu que le Vietnam poursuive un développement stable et durable, continue de renforcer sa position dans la nouvelle ère.

