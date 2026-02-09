Le secrétaire général Tô Lâm rend hommage aux martyrs dans le Sud

>> Le secrétaire général Tô Lâm souligne le rôle moteur de Hô Chi Minh-Ville
|Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm (gauche), dépose une gerbe de fleurs au site historique et culturel de Bàu Rông, dans la province de Tây Ninh.
|Photo : VNA/CVN
Le même après-midi, le secrétaire général Tô Lâm s'est également rendu sur le site historique et culturel de Bàu Rông, dans la commune de Long Thuân, pour y déposer des fleurs et offrir de l'encens en hommage aux héros tombés au champ d'honneur.
Sur le site, la police locale a érigé un mémorial commémorant dix martyrs tués le 26 juin 1968, ainsi qu'une stèle portant les noms de 564 policiers locaux morts en martyrs à différentes époques.
Plus tard, la délégation s'est également rendue à Hô Chi Minh-Ville pour offrir de l'encens en mémoire du défunt Premier ministre Phan Van Khai.
VNA/CVN