Le secrétaire général Tô Lâm rend hommage aux martyrs dans le Sud

À l’approche du Nouvel An lunaire 2026, dans le cadre de sa mission de travail à Hô Chi Minh-Ville et dans la province de Tây Ninh, le 9 février après-midi, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné d’une délégation du Comité central, est allé déposer des gerbes et offrir de l'encens au cimetière des martyrs de Trà Vo, dans la province de Tây Ninh, en hommage aux héros tombés pour l'indépendance et la liberté nationales.

Photo : VNA/CVN

Le même après-midi, le secrétaire général Tô Lâm s'est également rendu sur le site historique et culturel de Bàu Rông, dans la commune de Long Thuân, pour y déposer des fleurs et offrir de l'encens en hommage aux héros tombés au champ d'honneur.

Sur le site, la police locale a érigé un mémorial commémorant dix martyrs tués le 26 juin 1968, ainsi qu'une stèle portant les noms de 564 policiers locaux morts en martyrs à différentes époques.

Plus tard, la délégation s'est également rendue à Hô Chi Minh-Ville pour offrir de l'encens en mémoire du défunt Premier ministre Phan Van Khai.

VNA/CVN