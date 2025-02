Défilés militaires pour célébrer l'anniversaire de la Réunification nationale et la Fête nationale

Le général de corps d'armée Nguyên Van Nghia, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, a présidé mercredi 12 février, à Hanoï, une séance de travail avec les agences et unités concernées sur le projet de défilé militaire et de parade dans le cadre de la cérémonie commémorative du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Félicitant les agences et unités concernées pour leurs efforts dans la mise en œuvre des préparatifs conformément au calendrier fixé, le général Nguyên Van Nghia a demandé aux parties concernées de surmonter les difficultés, de renforcer la coordination, et d'élaborer minutieusement les plans logistiques, techniques et d’entraînement.

Le général Nguyên Van Nghia a souligné que le défilé militaire et la parade revêtaient une importance particulière, mettant en lumière la signification historique de la Révolution d’Août et de la naissance de la République démocratique du Vietnam, actuellement la République socialiste du Vietnam. Cet événement illustre également la croissance continue de l’Armée populaire du Vietnam, des Forces d’autodéfense et de la Police populaire au cours des 80 dernières années, sous la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam.

Les défilés offriront une occasion d’éduquer le public sur la tradition du patriotisme, tout en exprimant sa gratitude à ceux qui se sont sacrifiés pour la libération nationale, la construction et la sauvegarde et réaffirmant la confiance totale du public dans la direction du Parti, a ajouté le responsable.

Du 17 février au 6 avril auront lieu des exercices d'entraînement concentrés, réunissant toutes les forces participantes pour affiner leur synchronisation.

VNA/CVN