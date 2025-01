Relations Vietnam - États-Unis, modèle typique des relations internationales

Photo : VNA/CVN

Félicitant Marco Rubio pour sa nomination au poste de chef de la diplomatie américaine, Bùi Thanh Son a affirmé que les États-Unis étaient le partenaire stratégique global important du Vietnam, appréciant hautement le soutien des États-Unis à un Vietnam puissant, indépendant et autonome. Il a exprimé son souhait de voir les deux pays continuer à se coordonner étroitement pour promouvoir davantage la coopération dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis, répondre aux intérêts pratiques des deux peuples ainsi qu'à contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Partenariat stratégique global

Par l'intermédiaire du secrétaire d'État Marco Rubio, Bùi Thanh Son a une fois de plus transmis les félicitations des dirigeants du Parti, de l'État et du gouvernement du Vietnam au président Donald J. Trump et au vice-président James David Vance.

Marco Rubio a estimé que les relations entre le Vietnam et les États-Unis reposaient sur une base solide, fondée sur de nombreux intérêts communs. Il a souhaité que les deux pays continuent à édifier un partenariat stratégique global de plus en plus efficace et a hautement apprécié les préoccupations et les propositions majeures du dirigeant vietnamien pour les relations Vietnam - États-Unis dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que les relations entre le Vietnam et les États-Unis étaient un modèle typique dans les relations internationales et que les deux pays partageaient de nombreux intérêts communs, un facteur fondamental pour développer les liens bilatéraux dans les temps à venir.

Bùi Thanh Son et Marco Rubio ont convenu de coordonner leurs efforts pour promouvoir les échanges de délégations de haut niveau, en particulier à l'occasion du 30e anniversaire de la normalisation des relations bilatérales ; de discuter des moyens pour promouvoir le règlement des conséquences de la guerre, maintenir le développement de la coopération économique, commerciale et d'investissement, la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la défense et de la sécurité pour le bénéfice pratique des peuples des deux pays.

Invitation à visiter le Vietnam

Les deux parties ont également discuté de l'importance de promouvoir le partenariat stratégique ASEAN - États-Unis, le partenariat Mékong - États-Unis et le rôle central de l'ASEAN et aussi de la question de la Mer Orientale, tout en proposant le dialogue et les contributions activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

Le vice-Premier ministre et ministre, Bùi Thanh Son, a réitéré son invitation au secrétaire d'État Marco Rubio à visiter le Vietnam. L’invitation a été acceptée avec joie.

À l'occasion du Nouvel An lunaire du Serpent 2025, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, au nom des dirigeants américains, a adressé ses vœux de Nouvel An aux dirigeants et au peuple vietnamiens.

