Le vice-Premier ministre et ministre des AE félicite le nouveau secrétaire d'État américain

Photo : Gretty Images/CVN

Dans sa lettre, Bùi Thanh Son a réaffirmé l'estime du Vietnam pour les États-Unis en tant que l'un des principaux partenaires importants.

Sur la base des fondations de relations de plus en plus étroites établies au cours des trois dernières décennies, il s'est déclaré convaincu que les pays continueraient à travailler en étroite collaboration pour réaliser le partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis de manière pratique et efficace, répondant aux intérêts légitimes de leurs peuples et contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

À cette occasion, Bùi Thanh Son a invité le secrétaire d'État américain Rubio à se rendre au Vietnam en 2025 - l'année marque le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1995-2025).

VNA/CVN