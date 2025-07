Le Vietnam et les États-Unis visent de nouveaux sommets de relations

Le Vietnam et les États-Unis ont enregistré des progrès remarquables dans leurs relations bilatérales grâce aux efforts déployés par les deux parties pour instaurer une confiance mutuelle, identifier des intérêts stratégiques communs et s’engager dans une coopération concrète, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Washington à l’occasion du 30e anniversaire de la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis, le diplomate a décrit les 30 dernières années comme un chapitre très significatif des relations bilatérales, marquant une transformation extraordinaire du statut d’anciens adversaires après la guerre en celui de partenaires stratégiques globaux.

Photo : VNA/CVN

Un tel parcours est rare dans les relations internationales et, pour le Vietnam, il représente le fruit d’une politique étrangère cohérente d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et d’intégration mondiale profonde au service de la paix et du développement, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a souligné quatre facteurs clés à l’origine des progrès des relations entre le Vietnam et les États-Unis. Le premier facteur est la vision et la détermination politique des dirigeants des deux pays. Le deuxième est le principe de respect mutuel, notamment le respect de l’indépendance, de la souveraineté et des régimes politiques de chacun. Le troisième facteur est l’effort conjoint pour faire face aux conséquences de la guerre, notamment la décontamination à la dioxine, le déminage, le soutien aux victimes de l’agent orange et de la dioxine, et la recherche des personnes disparues au combat, autant d’activités d’une profonde importance humanitaire.

Enfin, il a souligné que la coopération économique et commerciale constituait un moteur majeur, les échanges bilatéraux ayant été multipliés par plus de 200 depuis 1995. Cette croissance a fait du Vietnam l’un des principaux partenaires des États-Unis au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Selon le diplomate, dans un contexte d’évolution rapide de la situation mondiale et régionale, les relations entre le Vietnam et les États-Unis ont maintenu leur stabilité et leur dynamique de développement positive, démontrant ainsi la profondeur stratégique de cette relation, la complémentarité mutuelle, l’adaptabilité et les avantages concrets qu’elle offre aux deux parties.

Il a présenté plusieurs domaines prioritaires pour la coopération future, tels que le commerce et l’investissement, en mettant l’accent sur les hautes technologies, les chaînes d’approvisionnement, l’agriculture de pointe et la transformation numérique. Le Vietnam souhaite devenir un partenaire de confiance des États-Unis dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, a-t-il souligné.

Selon lui, la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation constitue un nouvel enjeu, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, des énergies propres et de la santé.

Par ailleurs, les deux pays devraient renforcer leurs liens dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle de qualité, de la défense et de la sécurité, des échanges populaires et de la poursuite des efforts pour surmonter les conséquences de la guerre. Ces domaines ont été clairement identifiés par les deux parties lorsque leur relation a été élevée au rang de partenariat stratégique global en septembre 2023.

Revenant sur les trois dernières décennies, l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a déclaré que le Vietnam et les États-Unis avaient parcouru un long chemin, bâtissant une relation privilégiée, non seulement grâce à l’histoire, mais aussi grâce à la manière dont les deux pays ont transcendé l’histoire pour se tourner vers l’avenir. Il s’est dit confiant que cette relation atteindrait un nouveau sommet, non seulement par l’ampleur de la coopération, mais aussi par la profondeur de la compréhension et de la confiance mutuelles.

Le diplomate a souligné l’importance de bâtir une base sociale solide pour les relations bilatérales, où les citoyens, en particulier les jeunes générations, puissent approfondir leur compréhension mutuelle, apprendre les uns des autres et contribuer à la création de valeurs communes.

Il a exprimé l’espoir que les États-Unis continueront de soutenir le Vietnam, non seulement en tant que partenaires stratégiques globaux, mais aussi en tant qu’amis sincères partageant les mêmes aspirations pour un monde pacifique, stable et inclusif. Le Vietnam restera un partenaire fiable et responsable, travaillant avec les États-Unis pour bâtir un avenir meilleur pour la région et le monde, a-t-il conclu.

VNA/CVN