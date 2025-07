Le Forum économique Suisse - Vietnam mise sur la visite du président de l’AN vietnamien

Le Vietnam vient d'adopter une résolution historique ouvrant une nouvelle phase de développement pour le secteur financier. À l'occasion de sa tournée en Suisse, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, participera à un séminaire sur la création et le fonctionnement d'un centre financier international.

L'événement sera organisé conjointement par le ministère vietnamien des Finances, la Mission permanente du Vietnam à Genève et l'ambassade du Vietnam en Suisse.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Rachel Isenschmid, secrétaire générale du Forum économique Suisse – Vietnam (SVEF), a partagé ses attentes concernant le séminaire ainsi que la visite du président de l'AN, Trân Thanh Mân.

Selon elle, le séminaire offrira une occasion précieuse au Vietnam d'affirmer son engagement en faveur d'un écosystème financier moderne, transparent, tout en renforçant ses liens avec des centres financières majeures de Suisse telles que Genève et Zurich.

Le SVEF, en tant que passerelle entre les secteurs public, privé et académique des deux pays, espère que cet événement permettra d'initier des dialogues substantiels et de partager l'expérience du modèle suisse, fondé sur un cadre juridique clair, une gestion efficace des risques et une coopération étroite entre les secteurs public et privé.

L'objectif est de promouvoir une coopération stratégique entre les institutions financières des deux pays et d'accompagner le Vietnam dans son intégration à la chaîne de valeur financière mondiale.

Deux grandes villes vietnamiennes sont pressenties pour accueillir ces futurs centres. Hô Chi Minh-Ville, pôle économique majeur, devrait se concentrer sur le marché des capitaux, la banque et le marché des devises, tandis que Dà Nang, de par sa position géographique stratégique sur le corridor économique Est-Ouest, se positionne comme un leader dans les domaines émergents tels que la finance durable, la finance verte et l'application des technologies financières et des services numériques.

Rachel Isenschmid a souligné le potentiel du Vietnam pour devenir un centre financier international compétitif, notamment dans ces deux métropoles. Elle identifie toutefois trois défis majeurs à relever : un cadre juridique stable et attractif pour les investisseurs étrangers, des infrastructures technologiques et des ressources humaines qualifiées, ainsi qu'une coordination efficace entre les niveaux central et local, et entre les secteurs public et privé. Elle estime qu'un modèle "multi-centres" basé sur la complémentarité entre Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang serait adapté aux spécificités du Vietnam.

La secrétaire générale du SVEF espère que ce séminaire offrira une plateforme idéale pour que le président de l'AN, Trân Thanh Mân, présente aux entreprises suisses les politiques actuelles du Vietnam.

