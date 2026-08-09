Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, rend hommage à son homologue lao Xaysomphone Phomvihane

Dans l’après-midi du 9 août, dans la capitale Vientiane, une haute délégation du Parti et de l’État vietnamiens, conduite par Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale du Vietnam, s’est rendue à la cérémonie funéraire à Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale du Laos, et a signé le registre de condoléances.

>> Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân se rendra au Laos pour rendre hommage à son homologue lao Xaysomphone Phomvihane

Dans une atmosphère solennelle et empreinte d’émotion, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et la haute délégation vietnamienne ont déposé une gerbe et observé une minute de silence à la mémoire du défunt dirigeant lao, un ami proche et fidèle, profondément attaché au Parti, à l’État, à l’Assemblée nationale et au peuple vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Dans le registre de condoléances, Trân Thanh Mân a exprimé son immense tristesse devant la disparition du président de l’Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane. Il a souligné qu’il s’agissait d’une grande perte pour le Parti, l’État, l’Assemblée nationale et les peuples des différentes ethnies du Laos. Le Vietnam perd également un grand ami et un camarade fidèle, qui a apporté d’importantes contributions au renforcement et au développement des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de connexion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, il a adressé ses plus profondes condoléances au Parti, à l’État, à l’Assemblée nationale, au peuple lao ainsi qu’à toute la famille du défunt Xaysomphone Phomvihane.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Trân Thanh Mân s’est entretenu avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith. Il a transmis les profondes condoléances du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que des principaux dirigeants vietnamiens, à Thongloun Sisoulith, aux hauts dirigeants lao et à la famille de Xaysomphone Phomvihane.

Il s’est dit convaincu que, sous la direction du PPRL, le peuple lao frère surmontera cette grande perte et continuera d’obtenir de nouveaux succès dans son œuvre d’édification et de développement national.

Solidarité spéciale, fidèle et constante entre les deux peuples

Thongloun Sisoulith s’est déclaré profondément ému et a exprimé sa gratitude au Parti et à l’État vietnamiens pour avoir envoyé une haute délégation participer à la cérémonie funéraire au président de l’Assemblée nationale Xaysomphone Phomvihane. Selon lui, cette présence témoigne des liens fraternels et de la solidarité spéciale, fidèle et constante entre les deux peuples.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que, bien que Xaysomphone Phomvihane soit désormais disparu, les générations de dirigeants lao continueront, avec les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, à cultiver les relations entre les deux pays.

Partageant la profonde douleur du Parti, de l’État et du peuple lao frères, Trân Thanh Mân a souligné que Xaysomphone Phomvihane n’était pas seulement un haut dirigeant du PPRL, ayant apporté d’importantes contributions à l’édification et au développement du Laos, mais également un dirigeant ayant joué un rôle important dans le développement des relations entre le Vietnam et le Laos. Sa disparition constitue une grande perte pour le Parti, l’État et les peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont affirmé que, quelles que soient les circonstances, les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays continueront à préserver, à consolider et à transmettre aux générations futures ces relations spéciales. Ils s’efforceront également d’améliorer sans cesse l’efficacité de leur coopération dans tous les domaines, notamment entre les deux Assemblées nationales.

VNA/CVN