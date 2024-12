Le PM reçoit David Petraeus, partenaire de la société d'investissement KKR

La société d’investissement KKR a investi plus de deux milliards d'USD au Vietnam à travers des investissements dans des sociétés telles que Masan, Vinhomes, Equest, KiotViet..., et plus récemment Medical Saigon Group (MSG).

Saluant la 2e visite de travail au Vietnam de David Petraeus, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que le potentiel de coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et les États-Unis demeurait très important. Il a déclaré espérer que les investisseurs américains continueraient d’injecter de nouveaux capitaux et d'élargir leurs activités au Vietnam, afin que les États-Unis deviennent bientôt l'un des plus grands pays investisseurs au Vietnam.

Après avoir présenté des orientations et politiques vietnamiennes, le Premier ministre a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance aux projets d'investissement des entreprises américaines.

Le Vietnam est prêt à écouter et à dialoguer pour résoudre les difficultés, améliorer le climat d’affaires et d’investissement, créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises américaines réussissent sur son sol, dans l'esprit "intérêts harmonisés et difficultés partagées", a-t-il déclaré.

Pham Minh Chinh a appelé KKR à continuer d'accroître ses investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines émergents tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la création d'écosystèmes de start-up innovantes, la transformation numérique, les énergies renouvelables…. Il lui a également proposé d’aider le Vietnam à nouer des liens avec ses partenaires dans le monde pour rechercher des opportunités de coopération.

À cette occasion, le Premier ministre a demandé à David Petraeus de s'exprimer pour appeler les États-Unis à continuer à soutenir le renforcement de la coopération économique, commerciale et d'investissement durable entre les deux pays, à reconnaître le statut d’économie de marché du Vietnam et à supprimer les restrictions liées aux exportations de haute technologie vers le Vietnam, pour les intérêts communs des deux pays et de leurs peuples, à ne pas recourir à des instruments de défense commerciale contre les produits d'exportation vietnamiens et à ne pas prendre d'actions susceptibles d’affecter les très bonnes relations entre les deux pays. Par ailleurs, Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam était prêt à continuer à servir de passerelle entre des parties pour négocier la paix, la coopération et le développement.

Ressources humaines abondantes

Pour sa part, David Petraeus s’est réjoui qu'après l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays, les relations économiques et commerciales bilatérales aient continué à se développer de manière durable.

Il a félicité le gouvernement du Vietnam et le groupe NDIVIA (États-Unis) pour avoir signé un accord de coopération visant à établir un centre de recherche et de développement sur l'intelligence artificielle (IA) et un centre de données sur l'IA de NDIVIA au Vietnam. Il a ajouté que la société d’investissement KKR avait le potentiel et le désir d'investir au Vietnam dans ce domaine.

Il a également apprécié le climat d'investissement du Vietnam avec des ressources humaines abondantes, des infrastructures de plus en plus synchrones et modernes, la stabilité politique, de bons mécanismes politiques et surtout l'écoute du gouvernement pour la voix des entreprises. Il a suggéré que le Vietnam continue d'améliorer son climat d’investissement, de développer ses infrastructures, de réduire ses procédures administratives..., afin que les entreprises, y compris KKR, puissent investir plus efficacement et de manière durable sur son sol.

