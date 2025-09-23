La croissance mondiale devrait s'établir à 3,2% cette année, avant de ralentir à 2,9% en 2026

La croissance mondiale devrait s'établir à 3,2% en 2025, en hausse de 0,3 point par rapport aux prévisions de juin dernier, avant de ralentir à 2,9% en 2026, selon le rapport intermédiaire des Perspectives économiques publié mardi 23 septembre par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon elle, la croissance mondiale au premier semestre 2025 a été plus résiliente que prévu, surtout dans les marchés émergents. La production industrielle et le commerce ont été soutenus par les anticipations de hausse des droits de douane. Toutefois, les droits de douane américains sur les importations en provenance de presque tous les pays ont augmenté depuis mai, atteignant un taux effectif estimé à 19,5% à la fin du mois d'août, le plus élevé depuis le milieu des années 1930.

Des risques importants continuent de peser sur les perspectives économiques, a averti l'OCDE. De nouveaux droits de douane, une reprise de l'inflation, des risques budgétaires et des ajustements des risques financiers pourraient freiner la croissance.

Aux États-Unis, la croissance annuelle devrait chuter de 2,8% en 2024 à 1,8% en 2025, puis 1,5% en 2026. La forte expansion des investissements dans les secteurs de technologie de pointe a été plus que compensée par l'augmentation des droits de douane et un recul de l'immigration nette.

Dans la zone euro, la croissance devrait s'établir à 1,2% en 2025 et 1% en 2026, l'aggravation des tensions commerciales et de l'incertitude géopolitique étant dans une certaine mesure compensée par l'assouplissement des conditions de crédit.

L'inflation devrait ralentir dans la plupart des économies du G20, passant de 3,4% en 2025 à 2,9% en 2026. Dans les économies avancées de ce groupe, l'inflation sous-jacente devrait dans l'ensemble rester stable, s'établissant à 2,6% en 2025 et 2,5% en 2026.

Les pays doivent trouver des moyens de coopérer dans le cadre du système commercial mondial, d'améliorer la transparence et la prévisibilité des politiques commerciales, a souligné le rapport. Les banques centrales doivent rester vigilantes et réagir rapidement aux risques affectant la stabilité des prix. Par ailleurs, il est nécessaire d'intensifier les réformes structurelles pour améliorer durablement des niveaux de vie et concrétiser les gains que peuvent générer des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle.

Xinhua/VNA/CVN