Résolution 57 : les technologies numériques au service de la qualité de vie

La Résolution 57 du 22 décembre 2024 du Bureau politique, relative à une percée dans le développement de la science, de la technologie et de l’innovation, est actuellement mise en œuvre de manière vigoureuse à travers le pays.

La promotion des technologies numériques, de l’intelligence artificielle (IA) et d’autres technologies stratégiques ouvre non seulement de nouvelles perspectives pour l’économie, mais contribue également à améliorer la qualité de vie de la population.

Dans le cadre de l’application de cette résolution, de nombreuses localités ont pris l’initiative d’intégrer les technologies avancées dans la gestion et le développement socio-économique.

La ville de Huê figure parmi les pionnières dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour le pilotage d’une ville intelligente. Selon le plan de mise en œuvre du programme national de science, de technologie et d’innovation visant à développer des produits technologiques stratégiques, Huê se fixe pour objectif de maîtriser et de développer plusieurs technologies clés, notamment les grands modèles linguistiques et les assistants virtuels en vietnamien, les caméras IA de traitement en périphérie, les robots mobiles autonomes et les drones.

La ville entend également maîtriser les technologies de base et développer des modules à forte valeur ajoutée dans la chaîne de valeur mondiale des produits technologiques stratégiques. L’objectif est de créer des produits capables de remplacer les importations, répondant à plus de 30 % de la demande du marché intérieur et destinés à être exportés à terme.

Dans le domaine de la gestion urbaine, pour la période 2026-2028, Huê prévoit d’intégrer les données de circulation issues des systèmes IoT dans une plateforme commune de gestion urbaine intelligente, permettant un pilotage en temps réel. Les caméras dotées d’intelligence artificielle devraient pouvoir traiter automatiquement environ 80% des infractions routières. Par ailleurs, une carte de circulation en temps réel, fondée sur les données de capteurs IoT, permettra de prévoir les embouteillages avec une grande précision. Ces données seront standardisées, connectées et partagées avec les ministères et organismes concernés afin d’améliorer l’efficacité de la gestion.

Les technologies numériques sont également largement mobilisées dans la communication et la sensibilisation autour des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires pour le mandat 2026-2031. Dans le quartier de Sa Dec, dans la province de Dông Thap, les autorités locales ont mis en place un modèle baptisé "bé cúc", équipé de codes QR permettant aux citoyens d’accéder rapidement aux informations électorales. Ces dispositifs sont installés dans de nombreux espaces publics tels que les bâtiments administratifs, les parcs, les hôpitaux, les supermarchés, les écoles ou encore les marchés.

En scannant le code QR, les citoyens peuvent consulter les informations sur les unités électorales, les bureaux de vote, la liste et les biographies des candidats, les instructions de vote ainsi que des rubriques de questions-réponses sur le processus électoral. Parallèlement, les jeunes et les membres des organisations de jeunesse de plusieurs localités de la province utilisent également l’intelligence artificielle pour créer des images et de courtes vidéos destinées à la communication électorale, contribuant ainsi à renouveler les méthodes de diffusion de l’information.

Outre l’application des technologies, les experts soulignent l’importance de renforcer la coopération entre l’État, les universités et les entreprises afin de promouvoir le développement scientifique et technologique. Selon les responsables du secteur, le modèle de coopération “triple hélice” existe depuis de nombreuses années, mais la commercialisation des produits issus de la recherche reste encore limitée. Pour améliorer son efficacité, l’État doit jouer un rôle moteur à travers des politiques de soutien et des investissements initiaux, tout en pouvant devenir le "premier client" des produits scientifiques et technologiques.

Dans la pratique, plusieurs modèles de coopération entre entreprises et établissements d’enseignement ont déjà donné des résultats positifs. C’est le cas de la société Hai Vuong, qui entretient depuis de nombreuses années un partenariat avec l’Université de Nha Trang. Les enseignants et experts de l’université accompagnent l’entreprise dans la recherche et l’application des avancées scientifiques et technologiques dans la production, contribuant ainsi à accroître la valeur des produits de la filière halieutique.

Dans le domaine de la formation et de la recherche en technologies avancées, l’Université polytechnique relevant de l’Université de Dà Nang a récemment inauguré, en collaboration avec la société KUKA Vietnam, un Centre de formation, de recherche et de développement d’applications de robots industriels et d’intelligence artificielle. Le centre est équipé de robots industriels, de robots mobiles autonomes, de systèmes de contrôle, de logiciels de simulation et de chaînes d’équipements destinés à la formation et à la recherche spécialisée.

La mise en service de ce centre constitue une étape importante dans la stratégie de développement de l’enseignement technique associée à l’innovation et à l’industrie moderne, contribuant à former des ressources humaines de haute qualité répondant aux exigences de l’économie numérique.

Ainsi, la mise en œuvre de la Résolution 57 crée un nouvel élan pour l’application de la science et de la technologie dans de nombreux domaines, allant de la gestion urbaine et de l’information publique à la production et à la formation des ressources humaines. Ces avancées contribuent non seulement à renforcer la compétitivité nationale, mais aussi à améliorer progressivement la qualité de vie de la population à l’ère du numérique.

VNA/CVN