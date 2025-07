Le Vietnam déploie des efforts constants pour lutter contre la traite des êtres humains

>> Des avancées remarquables du Vietnam dans la lutte contre la traite des êtres humains

Photo : VNA/CVN

Coorganisé par le ministère de la SPolice et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Vietnam, l’événement a réuni des représentants d’agences gouvernementales, d’organisations internationales et d’organismes des Nations unies, ainsi que des experts en cybercriminalité.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le colonel Lê Hoàng Duong, directeur adjoint du département des relations extérieures dudit ministère, a souligné que la traite des êtres humains menace la situation socio-économique et la sécurité politique de chaque nation, et alimente l’immigration clandestine, le travail forcé, le trafic de drogue et d’exploitation sexuelle, ainsi que la cyberfraude. Il a appelé à une communication diversifiée afin de sensibiliser les citoyens aux formes de traite et à leurs conséquences à long terme.

La cheffe de mission par intérim de l’OIM au Vietnam, Mitsue Pembroke, a salué les efforts continus du gouvernement vietnamien pour promouvoir une migration sûre et prévenir et contrôler la traite des êtres humains, notamment grâce à la récente modification de la loi de 2024 sur la prévention et le contrôle de la traite des êtres humains.

Il s’agit d’une étape cruciale et d’un signal fort de l’engagement du Vietnam à lutter contre ce crime complexe et en constante évolution, a-t-elle déclaré.

Mitsue Pembroke a souligné que les jeunes, en particulier ceux qui migrent pour travailler ou étudier, sont de plus en plus vulnérables, mais aussi des acteurs clés du changement.

La coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a déclaré que la créativité et la maîtrise du numérique des jeunes peuvent favoriser de nouvelles solutions pour prévenir la traite. Investir dans la jeunesse signifie leur donner les moyens de protéger leurs pairs et de bâtir des communautés résilientes, a-t-elle ajouté.

Le Vietnam se prépare à accueillir la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï, premier traité mondial de lutte contre la cybercriminalité, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il marque une étape importante dans la coopération internationale pour lutter contre la criminalité liée aux technologies de pointe, notamment la traite des êtres humains.

En marge de l’atelier, une exposition photographique et interactive intitulée "Repérer les signes - Combattre le crime" se tiendra du 28 juillet au 4 août au Musée des femmes du Vietnam à Hanoï.

Les visiteurs pourront explorer des témoignages, des images et des données réelles pour mieux comprendre la traite des êtres humains en tant que crime organisé et acquérir des outils pratiques pour l’identifier, le prévenir et y répondre.

VNA/CVN