Le Vietnam salue l’engagement des entreprises chinoises dans les projets de TGV

Au cours de la rencontre, le dirigeant vietnamien a souligné que le développement de lignes ferroviaires modernes et à grande vitesse est une tâche stratégique et une priorité absolue pour la période actuelle, telle qu’identifiée par le Parti et l’État vietnamiens.

Dans le cadre du partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine, le développement d’un réseau ferroviaire moderne à grande vitesse, y compris des lignes transfrontalières reliant les deux pays, a été placé en tête des priorités des dirigeants du Parti et de l’État des deux pays, témoignant d’une volonté politique forte, a-t-il indiqué.

Le Vietnam encourage les entreprises chinoises, dont CCECC, à collaborer activement avec elles afin d’améliorer leur compétitivité en termes de technologie, de qualité et de rentabilité dans le cadre de leurs investissements et de la construction de lignes ferroviaires à grande vitesse au Vietnam, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné que le Vietnam souhaitait s’inspirer de l’expérience et des meilleures pratiques de la Chine dans le développement de tels systèmes ferroviaires. Des entreprises comme CCECC, a-t-il ajouté, peuvent jouer un rôle crucial dans le transfert de technologie et le soutien aux partenaires vietnamiens pour maîtriser et développer conjointement des technologies ferroviaires modernes.

Il a affirmé que le Vietnam ne faisait aucune distinction entre entreprises publiques et privées en matière d’investissement et de développement de projets de lignes ferroviaires à grande vitesse. Ce qui compte, a-t-il souligné, ce sont les capacités, l’expertise technologique et la capacité à transférer, maîtriser et développer des technologies conformément aux normes et pratiques internationales.

Soulignant l’importance d’une coopération étroite entre les entreprises chinoises et vietnamiennes pour l’amitié entre les deux pays, le dirigeant vietnamien a appelé CCECC à adopter une vision d’investissement à long terme, à rechercher des avantages mutuels et à contribuer à la construction d’un écosystème ferroviaire au Vietnam.

Pour sa part, Chen Sichang a souligné que CCECC a mis en œuvre de nombreux projets de lignes ferroviaires à grande vitesse en Chine et à l’étranger. Il a exprimé le vif intérêt de la société pour les projets de lignes ferroviaires à grande vitesse vietnamiennes, notamment celui reliant les deux pays.

Il a affirmé que, si elle était sélectionnée, son entreprise garantirait des normes techniques élevées, un contrôle qualité rigoureux et une livraison dans les délais. Elle travaillerait également en étroite collaboration avec des partenaires vietnamiens pour partager, transférer et co-développer des technologies, contribuant ainsi au développement durable du secteur ferroviaire vietnamien, a-t-il ajouté.

