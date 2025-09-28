ASEAN et Russie : une feuille de route de coopération de dix ans

>> Promotion des relations économiques entre l'ASEAN, les économies émergentes et la Russie
>> La Russie discutera de la structure de sécurité eurasienne lors des réunions de l'ASEAN
>> Un groupe russe qualifie le Vietnam de plaque tournante du transit de l'ASEAN
|Photo : CTV/CVN
Nikita Kondratev, directeur général du Département de la coopération économique multilatérale et des projets spéciaux du ministère du Développement économique de Russie, a indiqué que les domaines de coopération prévus dans le Programme de coopération stratégique ASEAN - Russie incluent l’économie, le développement durable, le changement climatique et la certification conjointe des produits pharmaceutiques.
En 2024, la Russie était le 10ᵉ partenaire commercial de l’ASEAN, avec un volume total d’échanges atteignant 18,13 milliards de dollars.
VNA/CVN