ASEAN et Russie : une feuille de route de coopération de dix ans

La Russie et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) élaborent une feuille de route de coopération sur dix ans, couvrant des domaines économiques clés, avec pour objectif d’atteindre un volume commercial total de 45 milliards de dollars d’ici 2035.

Photo : CTV/CVN

Nikita Kondratev, directeur général du Département de la coopération économique multilatérale et des projets spéciaux du ministère du Développement économique de Russie, a indiqué que les domaines de coopération prévus dans le Programme de coopération stratégique ASEAN - Russie incluent l’économie, le développement durable, le changement climatique et la certification conjointe des produits pharmaceutiques.

En 2024, la Russie était le 10ᵉ partenaire commercial de l’ASEAN, avec un volume total d’échanges atteignant 18,13 milliards de dollars.

VNA/CVN