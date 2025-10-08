Trois piliers pour promouvoir une Communauté de l’ASEAN inclusive et durable

Le vice-ministre vietnamien de l’Intérieur, Cao Huy, chef de la délégation vietnamienne, a prononcé un discours important soulignant l’engagement du Vietnam à promouvoir une Communauté de l’ASEAN inclusive, adaptative et durable à l’ère du numérique, lors du Forum de haut niveau de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN (ASCC), ouvert le 7 octobre à Selangor.

Photo : VNA/CVN

S’adressant aux ministres et chefs de délégation des pays membres, le vice-ministre Cao Huy a affirmé que le Vietnam considère le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique comme une politique nationale prioritaire et un levier décisif pour une croissance rapide et durable. Le pays s’est fixé pour objectif ambitieux de figurer parmi les 30 premières nations mondiales en matière d’innovation (GII) d’ici 2045.

Dans cette optique, le Vietnam a présenté trois piliers essentiels pour favoriser une Communauté de l’ASEAN inclusive et résiliente face aux mutations technologiques et sociales.

Premièrement, il s’agit d’assurer l’égalité d’accès à l’éducation numérique. Le Vietnam a appelé les gouvernements à adopter des politiques concrètes et réalistes pour réduire la fracture numérique, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les femmes, les minorités ethniques et les habitants des zones rurales ou reculées. Cela permettra à tous les citoyens d’acquérir les compétences nécessaires pour s’intégrer pleinement dans l’économie numérique et bénéficier des opportunités offertes par l’intelligence artificielle (IA).

Deuxièmement, le Vietnam préconise des opportunités d’emploi équitables et durables. Face aux changements structurels du marché du travail provoqués par l’IA, les pays de l’ASEAN doivent intensifier la requalification et la formation continue des travailleurs, tout en garantissant des processus de recrutement et de promotion transparents et justes, contribuant ainsi à la stabilité sociale.

Troisièmement, le Vietnam met l’accent sur l’inclusivité dans la gouvernance. Les solutions d’IA appliquées à la gestion publique et à la gouvernance d’entreprise doivent être conçues dans le respect des principes éthiques, de la responsabilité et des droits de l’homme, afin que chaque citoyen puisse bénéficier des avancées technologiques et que les inégalités sociales soient réduites.

Le vice-ministre Cao Huy a réaffirmé l’engagement fort du Vietnam à coopérer activement avec les pays de l’ASEAN pour bâtir une communauté adaptative et durable, où chaque citoyen est encouragé à développer pleinement son potentiel et à contribuer à la prospérité commune du bloc régional.

Photo : VNA/CVN

Le Forum de haut niveau de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN s’est tenu sous le patronage du ministère malaisien du Tourisme, des Arts et de la Culture, président de l’ASCC, sur le thème : "Promouvoir une Communauté de l’ASEAN inclusive et durable".

Cet événement vise à renforcer les acquis du Plan directeur de l’ASCC 2025 et à orienter la vision stratégique de la communauté vers l’horizon 2045, dans le but de construire une ASEAN innovante, dynamique et résiliente, capable de faire face aux bouleversements régionaux et mondiaux.

Les délégués ont mené des échanges approfondis autour du thème stratégique "Promouvoir l’agenda de l’IA et de l’innovation : préparer les talents pour l’avenir". Ils ont unanimement reconnu que, si les technologies émergentes comme l’IA offrent d’immenses opportunités de progrès, elles posent également d’importants défis en matière d’équité d’accès, de connectivité et de compétences numériques.

Pour que tous les citoyens de l’ASEAN puissent tirer pleinement parti de ces avancées, le forum a souligné la nécessité d’investir davantage dans l’éducation, l’infrastructure numérique et la formation des jeunes générations – moteurs essentiels du développement inclusif.

Outre la question de l’IA, les discussions ont également porté sur le renforcement du rôle des jeunes, la mobilisation des investissements pour l’action climatique et la promotion des industries culturelles et créatives. Ces thématiques sont considérées comme de nouveaux leviers favorisant la cohésion régionale, la préservation de l’identité commune et la compétitivité de l’ASEAN.

Les participants ont également salué les propositions et initiatives constructives, notamment celles du Vietnam, qui contribuent à consolider l’identité de l’ASEAN et à accélérer l’intégration régionale. Ces efforts marquent une étape importante dans la construction d’une Communauté de l’ASEAN dynamique, inclusive et durable, capable de prospérer dans un monde en pleine transformation.

VNA/CVN