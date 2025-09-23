L’ASEAN et la Chine renforcent leur coopération contre la criminalité

Le 23 septembre, Trân Hai Quân, vice-procureur général du Parquet populaire suprême du Vietnam, a participé à la 15ᵉ Conférence des procureurs généraux des pays de l’ASEAN et de la Chine, organisée par la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine).

Placée sous le thème "Lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption, recouvrement des avoirs à l’ère technologique", cette rencontre annuelle a réuni les dirigeants des organes compétents des pays de l’ASEAN et de la Chine afin de définir des orientations et de renforcer la coopération pour combattre efficacement la criminalité transnationale et émergente dans la région.

Lors de la séance plénière, Trân Hai Quân a présenté l’expérience du Vietnam dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption, ainsi que dans le recouvrement des avoirs illicites.

Il a proposé plusieurs mesures pour accroître l’efficacité de la coopération entre l’ASEAN et la Chine, notamment : perfectionner le cadre juridique en matière de prévention et de répression de la criminalité, en particulier le blanchiment d’argent et la corruption ; renforcer l’entraide judiciaire en matière pénale ; développer la formation et l’échange d’expériences pratiques ; et promouvoir l’application des sciences et technologies, en particulier de l’intelligence artificielle.

À l’issue de la conférence, les chefs de délégation de l’ASEAN et de la Chine ont signé une Déclaration conjointe réaffirmant leur détermination et leur vision communes de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, la corruption et le recouvrement des avoirs d’origine criminelle, contribuant ainsi à garantir la sécurité, la stabilité et le développement de la région et du monde.

