La Malaisie ambitionne une première rampe spatiale en ASEAN

La Malaisie est en passe de devenir le premier pays d'Asie du Sud-Est à se doter de sa propre rampe de lancement de fusées d'ici 2029, avec trois sites présélectionnés dans les États de Pahang, Sarawak et Sabah.

Photo illutrée : AFP/VNA/CVN

Le directeur général de l'Agence spatiale malaisienne (MYSA), Azlikamil Napiah, a déclaré que ce projet, conforme à la Politique spatiale nationale 2030, pourrait générer plus de 10 milliards de RM (2,37 milliards de dollars) de PIB si la Malaisie parvient à s'imposer comme un leader régional dans le secteur spatial en plein essor.

Selon lui, les investisseurs étrangers intéressés devront collaborer avec des entreprises locales et obtenir l'approbation des gouvernements des États concernés pour les questions foncières. À ce jour, trois parties ont manifesté leur intérêt, dont l'une a déjà soumis un rapport d'étude de faisabilité complet.

Il a également souligné que la situation géographique de la Malaisie, située le long de l'équateur, constitue un atout majeur, permettant des lancements plus efficaces et une réduction des coûts en carburant.

Fort de cet avantage, Azlikamil a précisé que le projet vise aussi à doter la Malaisie de son propre satellite d'observation de la Terre, à développer une "cité spatiale" et à proposer des services commerciaux de lancement de fusées.

Ce projet sera mené dans le cadre d'un partenariat public-privé, avec un partage des coûts entre le gouvernement et les investisseurs privés. Les travaux devraient commencer début 2029, une fois toutes les autorisations délivrées et les préparatifs achevés, a-t-il ajouté.

VNA/CVN