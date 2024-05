Promotion des droits de l'homme

La communauté internationale apprécie hautement les réalisations du Vietnam

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture et présentant le rapport national du Vietnam, le vice-ministre Dô Hung Viêt a exprimé la fierté de la délégation vietnamienne en dialogue avec d'autres pays à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu au siège des Nations unies où ont eu lieu les négociations et la signature des Accords de Genève en 1954, - des événements historiques importants pour la cause de la libération nationale, la lutte contre le colonialisme du peuple vietnamien et de nombreuses autres nations dans le monde. La délégation vietnamienne a exprimé une infinie gratitude aux martyrs héroïques ayant sacrifié leur vie pour la libération nationale.

Le vice-ministre a affirmé la politique constante du Vietnam en matière de protection et de promotion des droits de l'homme.

Photo : VNA/CVN

Depuis le 3e cycle de l'EPU en 2019, le Vietnam continue d'améliorer son système juridique et ses politiques en matière de droits de l'homme et obtient de nombreuses réalisations pratiques. Les droits aux soins de santé, à l’éducation, à la sécurité sociale, à la liberté de religion et de croyance, à la liberté de la presse, à Internet et à l’égalité des sexes ont tous connu des progrès évidents. Les indicateurs de développement humain (IDH) et d'égalité des sexes (IEG) du Vietnam classés par les agences onusiennes s'améliorent continuellement.

Le gouvernement vietnamien a mis en place de nombreuses politiques et mesures pour protéger la santé de la population, développer l’économie après la pandémie de COVID-19, promouvoir activement la transition vers une économie verte et numérique et mettre en œuvre les engagements du Vietnam dans le cadre des traités internationaux sur les droits de l'homme.

Lors de cette séance de dialogue, plusieurs pays ont félicité le Vietnam à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu. Des pays ont reconnu les politiques, les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de respect des droits de l'homme. Ils ont aussi salué les réalisations du Vietnam en matière de développement économique, de garantie de l’équité sociale, de promotion des droits des femmes, des droits des groupes des gays et bisexuels, des droits des minorités ethniques...

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne a affirmé les priorités du Vietnam en matière de promotion et de protection des droits de l'homme dans les temps à venir, notamment la construction d'un État de droit socialiste, la poursuite de la réforme administrative, la promotion d'un dialogue et d'une coopération actifs sur les droits de l'homme, le renforcement de l'éducation aux droits de l'homme...

La délégation vietnamienne a également répondu à de nombreuses questions et fourni davantage d'informations sur les sujets de préoccupation des pays, notamment les efforts visant à mettre en œuvre les objectifs de développement durable, la construction d'une économie verte et inclusive, le développement d'Internet et des réseaux sociaux, la liberté d'expression, le droit d'accès des citoyens l'information, les droits des travailleurs...

Pour certains avis basés sur des sources non vérifiées, la délégation vietnamienne a répondu et fourni des informations authentiques, mettant l'accent sur les principes de dialogue, de coopération et de respect des différences.

Lors de la séance de dialogue, le Vietnam a reçu environ 300 recommandations au contenu diversifié couvrant tous les domaines des droits de l'homme.

Après la séance de dialogue, le 10 mai, le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme sur l'EPU se réunira pour examiner et approuver le rapport sur les résultats de l'examen de l'EPU pour le Vietnam et le soumettre au Conseil des droits de l'homme pour approbation officielle lors de sa 57e session (septembre-octobre 2024).

VNA/CVN