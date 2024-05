Le Vietnam promeut et protège les droits de l’homme

Dans le but de "ne laisser personne de côté" dans le processus de développement, le Parti et l'État du Vietnam veillent toujours à améliorer la vie et les droits de jouissance du peuple, à promouvoir et à protéger les droits de l'homme avec des réalisations et des marques indéniables, reconnues et hautement appréciées par la communauté internationale.

Photo : VNA/CVN

Dans le rapport national sur la protection et la promotion des droits de l'homme au Vietnam dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), 5e cycle, du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, récemment publié par le ministère des Affaires étrangères, de nombreux chiffres "parlants" convaincants reflètent pleinement le tableau brillant du travail du Vietnam pour garantir les droits de l'homme.

De 2019 à fin novembre 2023, l'Assemblée nationale du Vietnam a approuvé 44 lois, dont de nombreux documents juridiques importants liés aux droits de l'homme et aux droits civils, concrétisant les dispositions de la Constitution de 2013 et garantissant la compatibilité avec les traités internationaux auxquels le Vietnam est signataire.

Le Vietnam inclut activement des contenus relatifs aux droits de l'homme dans le programme éducatif du système éducatif national, fixant ainsi l'objectif, selon lequel d'ici 2025, tous les établissements d'enseignement et de formation à tous les niveaux offriront des cours sur les droits de l'homme aux apprenants. Le Vietnam a actuellement adhéré à 7 des 9 traités internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l'homme.

Photo : VNA/CVN

De 2009 à aujourd'hui, le PIB par habitant au Vietnam a augmenté de 25% et le taux des familles démunies a diminué de 1,5% chaque année. Le taux de couverture de l'assurance maladie est passé de plus de 81% en 2016 à 92% en 2022.

Après 26 ans de connexion à Internet, le Vietnam dispose d'un système technologique de télécommunications moderne et très populaire. En septembre 2023, le Vietnam comptait 78 millions d'internautes, soit une augmentation de 21% par rapport au nombre d'abonnés en 2019.

Actuellement, il existe environ 72.000 associations opérant régulièrement au Vietnam, contribuant activement à la gestion des problèmes socio-économiques importants du pays. C'est la preuve pour le fort développement des médias, des journaux et d’Internet qui sont devenus un forum de parole pour les personnes, les organisations sociales et constituent un outil de contrôle de la mise en œuvre des politiques et des lois, de protection des droits et intérêts légitimes du peuple.

De nombreux autres chiffres convaincants montrent que la santé de la population s'est améliorée. L'espérance de vie moyenne a augmenté et était supérieure à la moyenne mondiale. Le taux de mortalité infantile a diminué. Le taux de vaccination complète des enfants de moins d'un an reste élevé..., ce qui montre les réalisations du Vietnam en matière de respect des droits de l'homme.

Photo : VNAC/CVN

Il s'agit d'une base solide pour aider le Vietnam à être élu aux agences et institutions garantissant les droits de l'homme des Nations unies, y compris le poste de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025.

Les chiffres très convaincants ci-dessus ont également impressionné la communauté internationale. Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a affirmé que le Vietnam avait réalisé des progrès économiques significatifs, réduisant la pauvreté et améliorant les indicateurs sociaux. Elle a hautement apprécié l'engagement et les contributions du peuple vietnamien, le leadership et la vision du gouvernement, la solidarité de la communauté internationale des donateurs. Tous ces facteurs jouent un rôle important dans la croissance et le progrès exceptionnels du Vietnam, a-t-elle ajouté.

Saluant ces réalisations, la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, a déclaré que le Vietnam restait un pays avec un niveau de développement humain élevé tout au long des années difficiles de la pandémie de COVID-19. Le développement humain reste au cœur de la stratégie de développement du pays et apporte des résultats significatifs au cours des dernières décennies.

La représentante en chef du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam, Rana Flowers, a déclaré que face à nombreux difficultés et défis, le Vietnam avait réalisé de nombreuses réalisations socio-économiques fières, notamment dans la mise en œuvre de politiques prioritaires en matière de garde et de protection des enfants.

L'évaluation positive est très claire comme ci-dessus, mais les rapports distincts des agences des Nations unies et de certains autres pays manquent toujours d'objectivité et perçoivent incorrectement la situation des droits de l'homme au Vietnam dans le cadre de l'EPU, 5e cycle.

Photo : VNA/CVN

Face à cette absurdité, le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt a récemment déclaré clairement : "Le Vietnam rejette les rapports qui utilisent des informations non vérifiées qui évaluent objectivement la situation des droits de l'homme au Vietnam, violant ainsi les principes fondamentaux des relations internationales modernes.".

Lors de la conférence de presse du ministère des Affaires étrangères du 25 avril, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Thu Hang, a souligné : "Une fois de plus, nous affirmons la politique constante du Vietnam de protection et de promotion des droits de l'homme, qui considère l'homme comme le centre et la force motrice du processus de Renouveau et du développement national. Les droits et les libertés fondamentales de l’homme sont reconnus dans la Constitution vietnamienne et sont protégés et promus par des documents juridiques spécifiques et mis en œuvre dans la pratique.".

Ainsi, on peut voir que, même si l’on admet cette impression, qu’on est convaincu et qu’on ne peut pas la nier, il existe quelque part, intentionnellement ou non, une vision objective et incorrecte de la situation des droits de l’homme au Vietnam.

Cependant, dans un esprit ouvert et constructif, le Vietnam est prêt à échanger et à dialoguer avec la communauté internationale et les parties concernées pour améliorer continuellement la qualité de la garantie des droits des enfants au Vietnam, contribuant ainsi à la promotion des droits de l'homme en général au niveau mondial.

Cette source spirituelle, comme dans le livre Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a souligné : "Nous avons besoin d'une société dans laquelle le développement est véritablement pour les gens et non pour le profit, qui exploite et piétine la dignité humaine... Et nous avons besoin d'un système politique où le véritable pouvoir appartient au peuple, par le peuple et sert les intérêts du peuple, pas seulement pour une minorité...".

VNA/CVN