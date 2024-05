Examen périodique universel

Droits de l'homme : le Vietnam a eu un dialogue sur l'EPU réussi

Le 10 mai, le Groupe de travail sur le 4e cycle de l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (ONU) a convenu d'approuver le rapport national du Vietnam.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, a déclaré que le Vietnam avait eu une session de dialogue sur l’EPU très réussie avec la participation d'un grand nombre de pays membres des Nations unies.

Messages du Vietnam

Le vice-ministre, également chef de la délégation vietnamienne lors du dialogue, a souligné que le premier message apporté par la délégation vietnamienne au dialogue était d'affirmer l'importance de la paix, de l'indépendance nationale et du droit à l'autodétermination pour les efforts de développement et de promotion des droits de l'homme.

Le deuxième grand message, c’est qu’en matière de garantie et de promotion des droits de l’homme, il n’existe pas de modèle unique, a-t-il affirmé, ajoutant que chaque pays, en fonction de ses circonstances, de ses conditions et de son niveau de développement socio-économique, pourrait choisir sa propre voie.

Le vice-ministre a souligné la justesse de la voie choisie par le Vietnam, affirmant que le pays persisterait dans cette voie.

Le troisième grand message concerne la politique cohérente du Vietnam en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, a poursuivi Dô Hùng Viêt.

Le Vietnam a mis en œuvre très sérieusement les recommandations de l’EPU que le pays avait acceptées lors du cycle précédent et a obtenu de nombreux résultats positifs, notamment dans le perfectionnement du système juridique relatif aux droits de l'homme et la garantie des droits de l'homme dans la pratique, apportant des résultats très concrets à la population, a indiqué le vice-ministre.

Bien que le Vietnam ait rencontré de nombreuses difficultés pendant la pandémie de COVID-19, avec la participation de l'ensemble du système politique et du peuple, le pays a surmonté ces difficultés, protégeant la santé et les activités de la vie de la population, favorisant la reprise et le développement socio-économiques et l’amélioration des conditions de vie des gens. C’est le quatrième message, a-t-il souligné.

Concernant les évaluations et les recommandations que le Vietnam a reçues lors du dialogue, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a indiqué que le dialogue avait suscité un grand intérêt, avec 133 pays inscrits pour prendre la parole et 320 recommandations formulées pour le Vietnam.

Après des évaluations préliminaires, Dô Hùng Viêt a estimé que la plupart des recommandations reçues cette fois avaient un contenu positif et pouvaient être acceptées.

Plusieurs pays ont salué l'amélioration par le Vietnam de ses politiques et de son système juridique sur les droits de l’homme, en particulier le développement de programmes nationaux et de nombreuses réalisations en matière de réduction de la pauvreté, de développement économique, d'amélioration du bien-être social, de garantie des droits à l'éducation, des droits des groupes vulnérables..., a-t-il indiqué.

Quelques pays ont fait des recommandations qui ne sont pas vraiment appropriées, basées sur des informations inexactes... Le Vietnam continuera à dialoguer et à fournir des informations afin que les pays puissent mieux comprendre la situation réelle au Vietnam, a-t-il déclaré.

Les pays ont également apprécié la sincérité, la franchise et l’esprit ouvert de la délégation vietnamienne, a-t-il ajouté.

Il est prévu que le Vietnam annoncera sa position officielle sur les recommandations et le nombre de recommandations qu'il acceptera avant la 57e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

