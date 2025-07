L'ONU apprécie la position du Vietnam en faveur du multilatéralisme

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur vietnamien a salué le thème de "L'unité dans la diversité" de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, notamment dans un contexte où le multilatéralisme et l’ONU sont confrontés à de nombreux défis.

Le dialogue et le respect mutuel sont les fondements du maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que de la promotion de la coopération pour le développement durable, a souligné le diplomate vietnamien.

Fort de l'expérience historique du Vietnam, l'ambassadeur Dô Hùng Viêt a exprimé son souhait d'apporter une contribution significative aux efforts de réconciliation et d'apaisement post-conflit, se déclarant disposé à partager ses expériences et à promouvoir davantage le rôle du Vietnam dans la construction d'une paix durable.

De son côté, Philemon Yang a salué la position et l'engagement du Vietnam en faveur du multilatéralisme, du droit international et de la Charte des Nations unies. Il a souhaité à l'ambassadeur vietnamien un mandat fructueux, contribuant ainsi à renforcer l'image et la position du Vietnam à l’échelle internationale, tout en favorisant efficacement la coopération et le dialogue entre les États membres de l'ONU.

Du 30 juin au 3 juillet, Dô Hùng Viêt a également rencontré le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint à l'appui aux missions, Atul Khare, le secrétaire général adjoint aux politiques, Guy Ryder, et la secrétaire générale adjointe et Haute-Représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, lors d'une série d’activités organisées pour rencontrer les dirigeants de l'ONU après la présentation de ses lettres de créance.

Lors de ces rencontres, Dô Hùng Viêt a réaffirmé le ferme engagement du Vietnam envers le programme de l'ONU, en particulier les processus et initiatives visant à répondre aux défis mondiaux.

VNA/CVN