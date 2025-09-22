Le président Luong Cuong à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de l’ONU

Le président vietnamien Luong Cuong, à la tête d’une délégation de haut niveau du Vietnam, a participé lundi matin, 22 septembre (heure locale), à une cérémonie solennelle tenue au siège des Nations unies à New York pour célébrer le 80e anniversaire de la fondation de l’ONU.

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni 103 chefs d’État, 46 Premiers ministres ainsi que des dirigeants d’organisations internationales et régionales.

Dans son discours d’ouverture, la présidente de la 80e session de l’Assemblée générale, Annalena Baerbock, a souligné que cette commémoration constituait une occasion pour les États de réaffirmer leur attachement à la Charte des Nations unies, reflet des aspirations de l’humanité pour la paix, le développement et les droits humains. Elle a insisté sur la nécessité de promouvoir la coopération, de soutenir la réforme de l’Organisation et de respecter pleinement les engagements inscrits dans la Charte, afin de relever ensemble les défis mondiaux tels que la pauvreté, les conflits et le changement climatique.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le secrétaire général António Guterres a rappelé que le monde fait face à de multiples crises - conflits prolongés, rivalités géopolitiques, catastrophes naturelles, dérèglement climatique - dans un contexte de transition vers un ordre multipolaire.

Selon lui, depuis 80 ans, l’ONU demeure une plateforme essentielle de dialogue, de coopération et d’action collective pour la paix, le développement durable, les droits de l’homme et l’humanitaire. Il a appelé tous les pays à défendre le droit international et à coopérer pour la paix et le progrès communs.

Plusieurs intervenants ont également insisté sur la nécessité de transformer cette célébration en engagements concrets. Ils ont mis en garde contre l’impact des nouvelles technologies, susceptibles de propager de fausses informations et d’attiser la violence en ligne, tout en soulignant l’importance d’accroître la participation des femmes dans la médiation, la réconciliation et l’ensemble des processus décisionnels.

VNA/CVN